Ho ho ho! Heidi Klum und ihre Familie sind schon mal in bester Weihnachtsstimmung. Davon zeugen diverse Fotos und Videos, die das Model vor dem Fest der Feste geschossen hat. Früher war vielleicht mehr Lametta, aber definitiv weniger Bommel.

Heidi Klum scheint für das Weihnachtsfest mehr als bereit und gerüstet zu sein. Nicht nur versprüht ihr festlich dekoriertes Zuhause Feiertagsstimmung, auch Baum und Geschenke sind bereits an Ort und Stelle.

Davon können sich die über sieben Millionen Abonnenten des Models bei Instagram überzeugen. Mit einem Familienfoto der etwas anderen Art wünscht Klum ihren Fans "fröhliche Feiertage".

Die 47-Jährige hat für den Schnappschuss nicht nur alle ihre Kinder vor dem Tannenbaum versammelt. Auch ihr Gatte Tom Kaulitz, dem sie einen Schmatzer auf den Mund verpasst, und ihr Schwager Bill Kaulitz sind natürlich mit von der Partie.

Einfach macht es die Klumlitz-Familie dem Betrachter allerdings nicht. Vor lauter Geschenken, die sich im Wohnzimmer stapeln, gleicht das Foto einem Wimmelbild. Dass sich Klums Kinder Leni (16), Henry (15), Johan (14) und Lou (11) zudem zum Teil hinter Geschenken verstecken, macht die Sache nicht einfacher.

Das Versteckspiel dient jedoch dem Schutz des Nachwuchses. Zwar präsentierte Klum ihre Tochter Leni vor Kurzem zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Die anderen Kinder hält sie jedoch nach wie vor aus dem Rampenlicht heraus.

Schwer angesagt sind im Hause Klum zu Weihnachten offenbar auch bommelige Santa-Claus-Mützen. Jedes Familienmitglied trägt eine mit dem eigenen Namen versehene Kopfbedeckung.

Auch in zwei Videos, die Klum mit ihrem Ehemann zeigen, kommen die Mützen zur Geltung. In einem Clip kann man das Paar ein weiteres Mal beim Knutschen bestaunen. Im anderen wagen die 47-jährige "Germany's next Topmodel"-Moderatorin und der 31-jährige Tokio-Hotel-Musiker ein Tänzchen im Wohnzimmer.

Gespickt sind diese beiden Posts mit Herzchen und einem "I Love You". Ja, Weihnachten ist nun mal das Fest der Liebe. Auch und erst recht bei den beiden Turteltauben Klum und Kaulitz.