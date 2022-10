Prinzessin Anne verleiht Daniel Craig den Orden of Saint Michael and Saint George.

Jahrelang verkörpert Daniel Craig den legendären Geheimagenten 007. Nach seinem Rücktritt als James Bond wird für den Hollywood-Star Fiktion zur Realität - zumindest teilweise. Auf Schloss Windsor erhält Craig einen königlichen Orden - den auch sein Alter Ego trägt.

Besondere Ehre für Hollywood-Star Daniel Craig: Der ehemalige James-Bond-Darsteller wurde mit dem Orden of Saint Michael and Saint George ausgezeichnet. Auch dem von ihm dargestellten Agenten 007 wurde diese Ehre in den Romanen des britischen Schriftstellers Ian Fleming zuteil.

Der 54-jährige Schauspieler erhielt die Auszeichnung für seinen herausragenden Beitrag in den Bereichen Film und Theater von Prinzessin Anne auf Schloss Windsor. Craig darf sich nun Companion of the Order of St Michael and St George (CMG) nennen. Auf den offiziellen Social-Media-Accounts der königlichen Familie wurde ein Foto von Craig veröffentlicht, auf dem er die Ehrung entgegen nimmt. Anne, Schwester von König Charles III., trug eine Marine-Uniform, als sie dem Schauspieler den Orden an einem Band um den Hals legte.

Die Royals ließen es sich nicht nehmen, im Kommentar auf die Bond-Filme anzuspielen. "Wir haben Sie erwartet ..." heißt es dort - ein bekannter Satz aus den Agenten-Streifen, in denen unter anderem Bösewicht Blofeld diesen Satz zu dem berühmten Geheimagenten sagt.

Craig ist auch Ehrenkommandant der Navy - wie Bond

Daniel Craig spielte James Bond ab 2006, bevor er 2021 mit dem Film "Keine Zeit zu sterben" die Rolle an den Nagel hing. Vor der Veröffentlichung seines letzten Bond-Films wurde der britische Darsteller von der Royal Navy zum Ehrenkommandanten ernannt - ein weiterer Rang, den auch die Figur 007 innehat.

Demnächst ist Craig in der Krimikomödie "Glass Onion: A Knives Out Mystery" beim Streamingdienst Netflix zu sehen. In dem Film, der auch kurz ins Kino kommt und der eine Fortsetzung des Kinohits "Knives Out - Mord ist Familiensache" ist, spielt Craig zum zweiten Mal den Detektiv Benoit Blanc. Ein dritter Teil der "Knives Out"-Filmreihe ist schon in Planung.

Ebenfalls geehrt wurde der Filmregisseur und Produzent Paul Greengrass. Der 67-Jährige hat bei mehreren Hollywood-Blockbustern Regie geführt - darunter drei Filme der "Bourne"-Reihe.