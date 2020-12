Die beliebte RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kann aufgrund von Corona nicht wie gewohnt stattfinden. Stattdessen wird in der "großen Dschungelshow" der erste Kandidat fürs Camp 2022 gesucht. Auch für die Moderatoren ist das eine Umstellung.

Die Entscheidung von RTL, die aufgrund der Corona-Krise ausfallende Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu ersetzen, dürfte bei den Fans für Erleichterung gesorgt haben. Was wäre der Januar schon ohne Dschungel, und noch dazu der anstehende dunkle, kalte Januar mitten in der Pandemie?

Und so startet am 15. Januar statt des australischen Dschungelcamps die in Deutschland stattfindende Ersatzsendung "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" mit den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Und sogar Dr. Bob wird extra aus Australien eingeflogen.

Es wird auch 2021 Prüfungen geben, so viel steht fest. Denn die bisher vom Sender noch nicht bekanntgegebenen 15 Teilnehmer kämpfen schließlich um den Einzug ins Camp 2022 zur 15. Staffel, die dann hoffentlich wieder in Australien stattfinden kann. Es werde Rückblicke geben, Gespräche mit ehemaligen Kandidaten und Begleitpersonen, so Hartwich im Gespräch mit RTL. Action sei auch garantiert, fügt Zietlow hinzu.

Trost von Dr. Bob?

Die beiden Moderatoren sind natürlich froh, dass trotz Corona überhaupt eine "Dschungelshow" stattfindet, doch hat Daniel Hartwich dabei auch ein weinendes Auge. Er vermisst das "bunte, lustige Team" jetzt schon. "Die werden mir schon fehlen, die Australier", so der 42-Jährige. Vielleicht kann ihn die Anwesenheit von Dr. Bob ja zumindest ein bisschen trösten?!

Wer sich jetzt schon mal auf die Show vorbereiten möchte, kann das bei TVNOW tun. Dort stehen alle vergangenen Staffeln 8 bis 14 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zum Abruf bereit. "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" läuft dann ab dem 15. Januar täglich live ab 20.15 Uhr.