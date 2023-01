Während Lucas Cordalis gerade darum kämpft, seiner Familie mit der Dschungelkrone alle Ehre zu machen, liefert sich seine angeheiratete Sippschaft eine ruhmlose Schlammschlacht. Schließlich steht die Frage im Raum, ob sein Australien-Begleiter Peter Klein Schwiegermutter Iris betrogen hat.

Für Lucas Cordalis ist das Dschungelcamp gleich in mehrfacher Hinsicht eine familiäre Angelegenheit. Zum einen würde er seinem Vater Costa, der 2004 zum allerersten Gewinner von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" überhaupt gekrönt worden war, gerne nacheifern. Zum anderen hat er durch seine Ehe mit Daniela Katzenberger in eine Familie eingeheiratet, die ebenfalls eng mit der Show verflochten ist. So nahm seine Schwiegermutter Iris Klein bereits 2013 an dem Format teil - sie landete auf dem siebten Platz. Und auch Katzenbergers Halbschwester Jenny Frankhauser war 2018 mit von der Partie und wurde sogar Dschungelkönigin.

Peter Klein (l.) ist mit Lucas Cordalis nach Australien gereist. (Foto: IMAGO/Gartner)

Dass sie selbst ihren Mann nicht nach Australien begleitete, um dort auf ihn im piekfeinen Versace-Hotel zu warten, begründete Katzenberger unter anderem mit der Schulpflicht der gemeinsamen Tochter Sophia. Dafür schaufelte sich Iris Kleins vierter Ehemann Peter, Katzenbergers Stiefvater oder "Papa Peter", wie Lucas Cordalis ihn auch nennt, frei, um die Reise nach down under anzutreten. "Peter unterstützt Lucas sehr, da die beiden emotional verbunden sind und das gleiche Denken haben", erklärte Iris Klein dazu vor der Abreise von Mann und Schwiegersohn.

"Viel Spaß mit deiner Yvonne!"

Was nur kurz darauf folgen würde, hat vermutlich auch sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht geahnt. Schließlich steht inzwischen der Vorwurf im Raum, ihr Gatte habe seine Wartezeit auf Lucas im Versace prompt für einen Seitensprung genutzt. Bei seiner Fremdgeh-Partnerin soll es sich um Yvonne Woelke handeln, die als Begleiterin von Dschungelcamperin Djamila Rowe ebenfalls im Versace abgestiegen ist.

Ist zwischen Peter und Iris jetzt alles aus? (Foto: imago/STAR-MEDIA)

Den Vorwurf erhoben hat ausgerechnet Iris Klein selbst, die in der Nacht auf Samstag auf einmal auf ihrer Instagram-Seite in aller Öffentlichkeit zu toben begann: "Ein Ehemann, der seine Frau betrügt, hat keine Ehre! Viel Spaß mit deiner Yvonne!", wütete die 55-Jährige drauf los.

"Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist! Ich hatte dich so sehr geliebt und dir vertraut … und du gehst fremd im Versace-Hotel", legte Iris Klein nach und behauptete, dass er seine "Lügen zugegeben" habe. Sie löschte die gemeinsamen Fotos der beiden von ihrem Account und drohte: "Ab morgen werde ich packen! Kannst dann zu ihr ziehen!" Wenig später stellte sie ihre Instagram-Seite auf privat. Seither herrscht - zumindest von ihrer Seite - Funkstille.

"Es gibt niemand anderes"

Bei allen anderen hingegen ist die Lunte natürlich gelegt - allen voran bei Peter Klein. Er meldete sich unter Tränen im RTL-Interview zu Wort, denn anders kommt er nach eigenem Bekunden aktuell nicht zu ihr durch. Vor laufender Kamera beteuerte er seine Unschuld. "Ich habe meine Frau nie betrogen", versicherte er und sprach Iris Klein direkt an: "Es gibt niemand anderes. Ich liebe dich und niemand anderes!"

Yvonne Woelke ist sich keiner Schuld bewusst. (Foto: IMAGO/BOBO)

Auch Yvonne Woelke will die Anschuldigung eines Techtelmechtels mit Peter Klein nicht auf sich sitzen lassen. "Ich hab nichts mit ihm, ich will auch nichts mit ihm haben", gab sie im Gespräch mit RTL klipp und klar zu Protokoll. Iris Klein solle wissen, dass sie "einen ganz tollen Mann an ihrer Seite" habe. Es sei schade, "wenn Leute so eifersüchtig sind, die machen vieles kaputt mit der Eifersucht".

Iris Klein lässt sich von all diesen Beteuerungen bisher jedoch offenbar nicht beruhigen. Stattdessen war eines der letzten Dinge, die sie noch öffentlich auf Instagram postete, das Hochzeitsfoto mit ihrem Mann. "Da wusste ich noch nicht, dass du in Wirklichkeit auf Blonde und dünne Models stehst. Sorry, dass ich dir nicht gerecht wurde!", merkte sie sarkastisch dazu an. Woelke zeigte sich zuletzt von den Vorwürfen zusehends genervt. Sie sei nicht hier, um eine Ehe zu zerstören, versicherte sie in einem zweiten RTL-Interview erneut. Aber: "Ich bin auch nicht hier, um eine Ehe zu retten."

Lucas weiß von nichts

Wer gehofft hatte, vielleicht könne und werde ja Daniela Katzenberger zwischen Mutter und Stiefvater in dem Ehe-Drama vermitteln, wird leider enttäuscht. Die "Katze" machte auf ihrer Instagram-Seite deutlich, dass sie sich auf keinen Fall einmischen will. "Hier aus erster Hand von mir persönlich: Wenn zwei sich streiten … hält man sich raus und am besten die Schnauze (in dem Fall meine Schnauze). Ende der Durchsage", teilte sie ihren mehr als zwei Millionen Followerinnen und Followern in einer Story mit.

Der arme Lucas weiß unterdessen gar nicht, wie ihm geschieht. Vielleicht haben sich die Wogen bereits wieder geglättet, wenn er das Camp verlässt. Möglicherweise aber kommt er auch vom Regen der Ekelprüfungen direkt in die Traufe des Rosenkriegs seiner Schwiegereltern. Dann bräuchte es aber dringend ein Machtwort des Dschungelkönigs! Dafür aber müsste er die Krone erst einmal holen.