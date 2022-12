Dr. Bob, Plumpsklo und endlich wieder Australien: Die 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wartet mit viel Altbewährtem auf. Doch es gibt auch Neuigkeiten - und damit ist nicht nur Moderator Jan Köppen gemeint. Jetzt steht der Starttermin der Show Anfang 2023 fest.

Wir sind uns sicher: Die Kakerlaken scharren bereits mit den Hufen. Und nicht nur sie. Schließlich kehrt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" nach einem coronabedingten Totalausfall und einem Jahr im südafrikanischen Exil 2023 endlich wieder nach Australien zurück. Zwölf wagemutige Promis stürzen sich dann Down Under in das vielleicht größte Abenteuer ihres Lebens, wie RTL nun schon einmal bekannt gab.

Nur wer die wackeren Zwölf sind, steht noch nicht fest. Spekuliert wurde wie gewohnt in den vergangenen Wochen bereits viel, aber die offizielle Bestätigung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer lässt noch auf sich warten.

Dafür hat RTL nun erst einmal den Starttermin der 16. Dschungelcamp-Staffel bekannt gegeben. Los geht es am Freitag, den 13. Januar, um 21.30 Uhr bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar). Gemäß dem Motto "Prüfungen, Pritschen, Plumpsklo" könnten sich Fans der Show auf viel Altbewährtes freuen, heißt es, darunter natürlich auch Publikumsliebling Dr. Bob. Doch es gebe auch so manche Neuerung, um dem Erfolgsformat an alter Wirkungsstätte zu neuem Glanz zu verhelfen.

Eine Extraportion Dschungel

An allererster Stelle ist da sicher Moderator Jan Köppen zu nennen. Er ersetzt Daniel Hartwich, der aus familiären Gründen den Job als Lästerbacke neben Sonja Zietlow an den Nagel gehängt hat. Daraus, dass er ordentlich Respekt vor der neuen Aufgabe hat, macht der 39-Jährige keinen Hehl: "Das ist eine unglaublich erfolgreiche, toll gemachte Sendung. Da will man nicht reinkommen und all das zerstören." Ach was, wird schon schiefgehen. Schließlich hat Köppen schon in der Vergangenheit ein ums andere Mal bewiesen, dass es ihm an Schlagfertigkeit nicht mangelt - etwa in Shows wie "Ninja Warrior Germany" oder "Take Me Out".

Ebenfalls neu ist, dass es diesmal sogar noch eine Extraportion Dschungel gibt. So ist 2023 eine Liveshow mehr als in den vergangenen Jahren geplant. Die Dschungelkönigin oder der Dschungelkönig wird deshalb nicht etwa am Samstag, sondern erst am Sonntag, den 29. Januar, gekürt. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen" wird dann am Montag, den 30. Januar, im Baumhaus gefeiert.

Wem das alles noch nicht reicht, der oder die kann sich schließlich auch 2023 auf "Die Stunde danach" mit Angela Finger-Erben und Olivia Jones freuen. Das ungleiche Duo empfängt dann wieder ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten, echte oder selbsternannte Expertinnen und Experten, Angehörige und prominente Fans zum mehr oder weniger gepflegten Talk. Die volle Dröhnung Dschungel also - in weniger als einem Monat geht es los!