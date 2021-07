Das erste "Take Me Out"-Baby ist unterwegs

Nie zu früh den Buzzer drücken! Das erste "Take Me Out"-Baby ist unterwegs

"Take Me Out" geht mit einem neuen Moderator weiter: Jan Köppen.

"Take Me Out" ist vor allem eins: gute Unterhaltung. Dass aus der Speed-Dating-Show bei RTL dagegen wirklich ernsthafte Beziehungen erwachsen, erscheint dann doch eher unwahrscheinlich. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und so erwartet nun das erste "Take Me Out"-Paar sogar Nachwuchs.

"Ist er euer Mann, lasst die Lampe an. Drückt ihr aus, seid ihr raus!", lautet der Slogan, mit dem Moderator Ralf Schmitz in den vergangenen acht Jahren regelmäßig 30 Frauen auf einen paarungswilligen Single-Mann losließ. "Take Me Out" heißt das zugehörige Format bei RTL, das sich zum Quotenhit zu später Sendezeit gemausert hat.

Keine Frage: Dem in ein TV-Format gegossenen Speed Dating zuzusehen, bringt jede Menge Spaß. Schließlich können die Männer noch so gekonnt Balzrituale vorführen - dem oftmals gnadenlosen Urteil der Single-Ladys sind sie wehrlos ausgeliefert. Nur wer bis zum Ende der Vorstellung nicht von allen Frauen abgewählt wird, bekommt ein Date mit einer von ihnen. Sie sollten "nie zu früh den Buzzer drücken", mahnte Schmitz regelmäßig die Kandidatinnen - mit durchwachsenem Erfolg.

Während andere Kuppelshows wie "Der Bachelor", "Bauer sucht Frau" oder "Prince Charming" oft über Wochen dauern und womöglich wirklich auf eine erfolgreiche Liebesvermittlung angelegt sind, kommt "Take Me Out" dann doch in erster Linie als pure Unterhaltung daher. Doch siehe da: Allen Unkenrufen zum Trotz kann es auch hier richtig funken. Den Beweis dafür liefern Svenja und Steve.

"Ein kleines Wunder"

Die Hotelfachfrau und der Rettungsassistent ergaben 2017 bei "Take Me Out" ein Match. Aus dem ersten Strohfeuer der gegenseitigen Begeisterung füreinander erwuchs tatsächlich eine Beziehung, die bis heute hält. Und nicht nur das. Die beiden erwarten nun sogar gemeinsamen Nachwuchs und damit das allererste "Take Me Out"-Baby.

Svenja, die mit Tochter Zoé bereits ein Kind in die Beziehung mit eingebracht hat, verkündete die frohe Nachricht stolz auf ihrer Instagram-Seite. "Ein kleines Wunder macht unser Familienglück bald komplett", schreibt sie dort und resümiert: "Wahnsinn, vor knapp vier Jahren begann unsere Reise bei 'Take Me Out', Anfang des Jahres haben wir uns ein Träumchen vom Haus erfüllt - und nun erwarten wir ein Baby." Sie seien "unglaublich glücklich" und "dankbar" und freuen sich "schon sehr auf die Kugelzeit!". Dazu postete Svenja zwei Fotos mit Steve, auf denen auch ein Ultraschallbild des ungeborenen Kindes zu sehen ist.

Jan Köppen folgt Ralf Schmitz

Ein Anfang wäre damit also gemacht. Möge "Take Me Out" noch viele weitere Paare und Babys hervorbringen. Dann allerdings ohne Ralf Schmitz. Er hat leider den Moderationsbuzzer gedrückt und ist raus aus der Sendung. Sein Nachfolger steht mit Jan Köppen allerdings schon bereit.

Und auch diverse Spezialausgaben der Show werfen bereits ihre Schatten voraus. So läuft am morgigen Dienstag, 13. Juli, die erste von vier zweistündigen "Take Me Out XXL"-Folgen zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL (auch bei TVNOW abrufbar). Und womöglich wird es ja alsbald auch wieder eine schwule Variante der Show geben. Unter dem Motto "Boys Boys Boys" flimmerte diese erstmals Anfang 2021 über die Bildschirme.