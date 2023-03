Schon bald startet die Frühjahrsstaffel der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen". Neu mit dabei im Rudel: Unternehmer Tillman Schulz. Er ist der bis dato jüngste Löwe und hat unter anderem Erfahrung in dem international tätigem Unternehmen seiner Familie gesammelt.

Am 3. April startet die Frühjahrsstaffel der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" (auch via RTL+). Neben altbekannten Gesichtern werden gleich zwei neue Investoren um die besten Deals verhandeln, Unternehmerin Janna Ensthaler und Tillman Schulz. Wer ist der neue Löwe?

Tillman Schulz geht mit 33 Jahren als bis dato jüngster Löwe der Gründershow an den Start. Er wurde 1989 in eine Unternehmerfamilie hineingeboren. "Schon als ich noch klein war, zog es mich in die Nähe des Hauptsitzes unseres Familienunternehmens, wo ich Informationen aufsaugte und entdeckte, wie spannend Zahlen, Daten und Fakten sein können", beschreibt der neue TV-Löwe sich auf seiner Webseite. "Mein Lieblingsspielzeug war die Rechenmaschine auf dem Schreibtisch meines Vaters."

2012 schloss er eine Ausbildung zum Bankkaufmann ab, stieg in das mittelständische Familienunternehmen in dritter Generation ein und gründete zwei Jahre später seine eigene Firma. 2020 wurde er Geschäftsführer der gesamten Firmengruppe MDS Holding GmbH & Co. KG, die unter anderem im Lebensmittelgeschäft tätig ist.

So kann Schulz mit einer Expertise aus den Bereichen Food, Non-Food, Health & Sport Nutrition aufwarten. "Als geschäftsführender Gesellschafter eines international tätigen Familienunternehmens weiß ich, dass es nicht einfach ist, sich auf dem Markt durchzusetzen", wird er von VOX zitiert. In einer immer globaleren Welt könne der Wettbewerb manchmal sehr gnadenlos sein. "Daher möchte ich meine Erfahrungen und mein Wissen teilen und die Gründerinnen und Gründer auf dem Weg zur Erfüllung ihrer Träume und Ziele nach besten Kräften unterstützen." Er sei äußerst gespannt "auf Innovationen und Herausforderungen und freue mich sehr auf das Kennenlernen von tollen Gründerinnen und Gründern".

Familienvater und Dortmunder Jung'

Im September 2021 sei er in Kontakt mit der Produktionsfirma von "Die Höhle der Löwen" getreten und nun fester Teil der Jury, erklärte der Unternehmer im März 2023 im Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Ich will auf jeden Fall die nächsten Jahre dabeibleiben. Ich liebe diesen Job. Die großartigen Produkte und Ideen der Gründer. Das ist fantastisch." Seine Firma vertreibt Food-Artikel in allen Temperaturbereichen von Tiefkühlung bis Ultrafrische sowie Healthcare-Produkte und Non-Food-Produkte in den internationalen Handel. "Das ist ein Riesenvorteil für mich gegenüber den anderen Löwen. Insbesondere in Bezug auf die komplexen Logistikwege."

Bei aller Begeisterung für das Business "bin ich auch Familienmensch und ein direkter, ehrlicher Dortmunder Jung', mit echter Liebe zur Region und dem BVB", erzählt der verheiratete Vater von zwei Kindern auf seiner Webseite. Im Interview mit der "Bild" sagte er zu seinem Familienleben: "Es ist eine viel bemühte Aussage, aber es stimmt einfach: Als Unternehmer kann ich nur so stark sein, weil meine Frau mir den Rücken freihält." Seine Familie bedeute ihm alles und er verbringe jede freie Minute mit ihr. "Als Papa mache ich jeden Spaß mit."

Im "Bild"-Interview verriet Schulz zudem, dass er einen Sportstar in seiner Familie hat: Ex-BVB-Spieler Lars Ricken. "Meine Schwester Franziska ist mit Lars verheiratet, sie haben drei Kinder. Wir sind eine Einheit. Lars und ich sind wie Brüder, unsere Frauen stehen sich ebenfalls genauso nah. Unsere Kinder besuchen dieselbe Kita." Die Familien verbringen viel Zeit miteinander und oft gehe es auch gemeinsam in den Urlaub.