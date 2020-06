Teure Sicherheit in Los Angeles

Teure Sicherheit in Los Angeles Das kosten Harrys und Meghans Bodyguards

Seit ihrem Umzug nach Los Angeles werden Prinz Harry und Herzogin Meghan von Bodyguards beschützt. Die Sicherheitsfirma rühmt sich damit, über "90 der prominentesten Familien und gefährdetsten Individuen" zu beschützen - und das hat seinen Preis.

Es gibt viele Gerüchte, die sich um Prinz Harry, besonders aber seine Ehefrau, Herzogin Meghan, ranken. Auch mit ihrem Umzug von Großbritannien in die USA wird es nicht still um sie. Die neueste Spekulation, die die britische Presse beschäftigt, ist die Frage, wie viel wohl die Sicherheit des nicht mehr ganz so royalen Paars kostet.

Die britische Tageszeitung "The Times" berichtet nun, dass Harry und seine Familie von der privaten Sicherheitsfirma Gavin de Becker and Associates beschützt werden. Auf der Firmen-Webseite rühmt sich Gavin de Becker and Associates damit, "über 90 der prominentesten Familien und gefährdetsten Individuen" zu beschützen.

Falls diese Angaben stimmen, kostet die tägliche Sicherheit des 35-jährigen Enkels von Queen Elizabeth II. und seiner Frau mehr, als die meisten Haushalte in einem Monat verdienen. Denn laut dem Bericht zahlen Klienten des Unternehmens umgerechnet mehr als 7.800 Euro am Tag.

Wie die Zeitung weiter berichtet, ist die Security allerdings nur vorübergehend. Seit sie sich von ihren royalen Pflichten in London verabschiedet haben und im Frühjahr in die US-Metropole Los Angeles gezogen sind, sollen Harry und Meghan in der Villa des Produzenten, Regisseurs und Schauspielers Tyler Perry untergekommen sein. Er soll angeblich auch für die Kosten der angeheuerten Firma aufkommen.