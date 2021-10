Die Nachricht, dass Ralf Dümmel und Georg Kofler künftig als Unternehmer gemeinsame Sache machen, schlug ein wie eine Bombe. Schließlich waren sie bis dato in "Die Höhle der Löwen" knallharte Konkurrenten. Auch Carsten Maschmeyer hat zu dem Deal der Kollegen eine Meinung.

Regelmäßig buhlen Georg Kofler und Ralf Dümmel in der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" um die Hoffnungsträger unter den Startups. Doch den größten aller "Löwen"-Deals haben sie nun selbst eingefädelt. So wird Koflers Social Chain AG Dümmels DS Gruppe übernehmen, wie am Dienstag bekannt wurde.

Zu den interessierten Beobachtern dieses Zusammenschlusses gehört selbstverständlich auch "Löwen"-Kollege Carsten Maschmeyer. Er sei von der Nachricht allerdings nicht überrascht worden, räumt er nun ein. "Denn durch Zufall habe ich vor einigen Wochen davon erfahren."

"Wahrscheinlich kluger Schritt"

Er habe Kofler daraufhin angerufen, "ihm transparent gemacht, dass ich davon weiß und mich auf die Liste der Insider setzen lassen", erklärt der 62-Jährige weiter. "Durch dieses Insider-Wissen durften ich und meine Familie dann logischerweise nicht mit Aktien der Social Chain handeln."

Der Deal sei ein "wahrscheinlich strategisch kluger Schritt", denkt Maschmeyer. Kofler sei mit Social Chain "in der Online-Welt zu Hause, ihm fehlte aber eine starke Offline-Kompetenz. Bei DS ist es genau anders herum. Sie ergänzen sich damit perfekt und können etwas ganz Großes aufbauen."

Wie geht es in der "Höhle" weiter?

Bahnte sich das Ganze womöglich schon bei den Dreharbeiten zu "Die Höhle der Löwen" an? "Vielleicht, aber wir anderen Löwen haben damals noch nichts mitbekommen", erklärt Maschmeyer. Welche Auswirkungen der Deal auf die TV-Show haben werde, könne er noch nicht sagen. "Meine Vermutung: Beide werden nicht mehr zeitgleich in der Show sitzen, denn sie gehören ja dann zum selben Unternehmen und können kaum als Wettbewerber gegeneinander antreten."

Ein Vox-Sprecher hatte zuvor bereits erklärt, dass der Sender den Löwen zu dem Deal gratuliere. Auf die aktuelle Staffel und auch die kommende Frühjahrsstaffel habe dies keine Auswirkungen, da die Folgen schon aufgezeichnet seien. "Wie es danach mit 'Die Höhle der Löwen' weitergeht, werden wir wie immer mit allen Beteiligten zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe besprechen", so der Sprecher.