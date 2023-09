Gil Ofarim muss vor Gericht, Claudia Obert süffelt sich durchs "Sommerhaus der Stars" und im Fall Till Lindemann könnte sich das Blatt möglicherweise plötzlich wenden: Vip Vip, Hurra! Hier kommen die Skandale und Dramen der Woche - wie immer mit jeder Menge Klatsch und Tratsch.

Anschnallen, es wird turbulent! Denn unser RTL hat in dieser Woche ein absolutes Novum verkündet und damit Reality-TV-Fans in frenetische Begeisterungsstürme ausbrechen lassen. Hallo, Sie! Erwin Bohnensack, wenn Sie sich wieder über das Niveau dieses illustren Wochenrückblicks echauffieren möchten, an dieser Stelle zwei liebevoll gemeinte Tipps: Einfach diesen Text hier galant ignorieren und stattdessen in einem "Café ohne Namen" das neue Buch von Robert Seethaler lesen!

Oh, Erwin, edler Bohnensack! Vergessen Sie, frei nach Shakespeare, nie: Das Leben ist nur ein Schatten, der rasch vorübergleitet. Vergeuden Sie nicht die kostbaren Stunden mit Zorn und Ärger, denn bald verblasset der Glanz des Tages und lässt uns nur die Reue verpasster Freuden. Um dies zu vermeiden, kommt unser RTL mit einem Geniestreich um die Ecke. Das Dschungelcamp gibt’s ab 2024 im Doppelpack. Ja, Sie lesen richtig! Es wird, wie immer, die reguläre Staffel geben, in der höchstwahrscheinlich wieder die ganzen Content-Komiker und Like-Jäger, die sich für Stars halten, landen sowie eine weitere.

In dieser werden ehemalige Kandidaten zu sehen sein. Das wird ein Fest! Vorschläge an dieser Stelle: Larissa Marolt, Jay Khan und Indira Weis, Julian F. M. Stoeckel und bitte UNBEDINGT Hanka Rackwitz anfragen! Auch über eine zweite Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" könnte man bei dieser Gelegenheit ruhig mal nachdenken. Der Auftakt der aktuellen, achten Staffel, den RTL+-Mitglieder bereits am Dienstag (12. September) vor der regulären TV-Ausstrahlung erleben durften, brachte das Blut heftig in Wallung.

Epische Bilder flackerten über die Mattscheibe. Wir sehen Claudia Obert mit ihrem "Privatsekretär" Max beim Schlürfen ihrer "Proleten-Brause" und Menschlein, die sich ankeifen. Dazu drollig auf Krawall gebürstete Problembärchen, die ihnen freundlich angebotene Grillwürstchen meiden wie der Teufel das Weihwasser. Summa summarum: Feinste Ingredienzen für Reality-TV-Gold.

Gil Ofarim vor Gericht, Drew Barrymore in der Kritik

Bei all dem herrlichen Trash-TV-Klang vergisst man beinahe die News rund um die Prozess-Causa von Sänger Gil Ofarim. In dieser Woche wurde eine weitere Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen. Neben den Vorwürfen wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung wird der Prozess nun um den Vorwurf der falschen Versicherung an Eides statt ausgeweitet.

Ofarims Anwalt Dr. Alexander Stevens sagt, man erwarte "ein faires Verfahren". Was hat sich wirklich im Hotel Westin in Leipzig zugetragen? Wurde Ofarim antisemitisch beleidigt und von einem Hotelmitarbeiter aufgefordert, "seinen Stern wegzupacken"? Die Verteidigung sagt, man werde "alles geben" und "jeden Stein zweimal umdrehen".

Für heftige Kritik und Unverständnis sorgt in dieser Woche derweil Drew Barrymore. Die US-Schauspielerin hatte sich entschlossen, nicht mehr den seit Monaten währenden Autorenstreik in Hollywood zu unterstützen und ihre Talkshow wieder zu produzieren. Einen prestigeträchtigen Job als Moderatorin der National Book Awards hat die als "Streikbrecherin" bezeichnete 48-Jährige bereits verloren. Auf ihren Social-Media-Kanälen sieht sie sich mit Vorwürfen der Doppelmoral und Heuchelei konfrontiert. Viele Kommentatoren äußern ihr Unverständnis und finden Barrymores Entscheidung unkollegial.

Weitere Promi-News in Kürze:

Dass die Pochers als Ehepaar gescheitert sind, ist seit einigen Tagen amtlich. Beide haben die traurige Tatsache in ihrem eigenen Podcast verkündet. Damit einhergeht nun natürlich auch die übliche Schadenfreude, gefolgt von besserwisserischen Kommentaren fremder Leute, die meinen, in der Ehe mehr den Durchblick zu haben, als die betreffenden Personen selbst. Dass man als Paar scheitern, aber als gemeinsame Eltern wunderbar harmonieren kann, sparen die Hobby-Analysten dabei gerne aus. Trotz Trennung stehen die beiden zudem auch nach wie vor gemeinsam auf der Bühne.

Ansonsten gab es in dieser Woche natürlich - wie immer - die üblichen News über Damen, die sich vermeintlich für den Feminismus entblättern und ihre Nippel natürlich nur hinsichtlich irgendwelcher Vorbild-Funktionen zeigen. Das inzwischen inflationär bediente Argument, Frauen lassen die Hüllen fallen, um anderen Frauen Mut zu machen, ist immer dann besonders lächerlich, wenn diese Mitte 20 und wunderschön sind. Wenn dann nämlich wirklich die 57 Jahre alte Vierfachmutter mit 85 kg sich in den sozialen Medien entblättern und zeigen würde "wie das Leben sie formte", gäbe es mit Garantie nicht den großen Applaus - im Gegenteil.

Neues gibt es auch im Fall Till Lindemann. Nachdem das Ermittlungsverfahren gegen den Rammstein-Frontmann eingestellt worden war, könnte sich das Blatt nun wenden. Denn die Staatsanwaltschaft Vilnius soll laut "Bild"-Zeitung inzwischen wegen Verleumdung ermitteln. Allerdings nicht gegen die Nordirin Shelby Lynn - jene Frau, die angibt, nach einer After-Show-Party in Vilnius mit blauen Flecken am Körper und Erinnerungslücken aufgewacht zu sein. Lynn war die erste Frau, die sich öffentlich äußerte. Anschließend hatten sich immer mehr Frauen geäußert. Sie alle redeten jedoch ausschließlich mit der Presse, keine einzige sprach mit den Behörden. Lindemann selbst hatte stets seine Unschuld beteuert und seine Fans darum gebeten, die Ermittlungen abzuwarten. Verdachtsberichterstattungen für Klicks, wie sie derzeit immer häufiger stattfinden, sollten uns daran erinnern, dass die Wahrheit wichtiger ist als die Sensation. Bis nächste Woche!