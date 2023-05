Der in New York geborene Charakterdarsteller ist unter anderem für die Verkörperung von Mafiosi in Filmen wie "Der Pate II", "GoodFellas", "Casino" und "The Irishman" bekannt.

Ganz nebenbei verrät Hollywood-Star Robert De Niro in einem Interview: Er ist wieder Vater geworden. Mehr aber auch nicht. Nähere Informationen über Mutter und Nachwuchs gibt der 79-Jährige nicht preis.

Hollywood-Star Robert De Niro ist mit 79 Jahren zum siebten Mal Vater geworden. Der zweifache Oscar-Preisträger machte den neuen Nachwuchs in einem Interview in der kanadischen Unterhaltungssendung "ET Canada" publik.

Als die Interviewerin dem aus Filmen wie "Taxi Driver" und "Heat" bekannten Darsteller sagte, er habe ja sechs Kinder, korrigierte dieser: "Tatsächlich sieben." Er fügte hinzu: "Ich habe gerade ein Baby bekommen."Nähere Angaben - etwa zur Mutter, Geschlecht oder Alter - machte De Niro in dem Interview nicht.

Der Hollywood-Star hat bereits mit Ex-Frau Diahnne Abbott die gemeinsamen Kinder Drena und Raphael. Mit Ex-Freundin Toukie Smith teilt er die Zwillinge Julian und Aaron sowie mit Ex-Frau Nummer zwei, Grace Hightower, Sohn Elliott und Tochter Helen. Von Hightower trennte De Niro sich 2018, 2020 einigte sich das Ex-Paar auf das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter.

De Niro verriet außerdem, dass er sich selbst nicht als "coolen Vater" betrachtet. "Ich bin ganz in Ordnung. Meine Kinder sind manchmal anderer Meinung als ich, und sie sind respektvoll. Meine Tochter, sie ist 11, beschwert sich manchmal über mich und ich streite mit ihr." Als Elternteil müsse man einfach in manchen Dingen streng sein. "Bei Kindern führt kein Weg daran vorbei. Ich mag es nicht, Gesetze erlassen zu müssen und solche Sachen. Aber manchmal hat man einfach keine Wahl."

Der in New York als Spross einer italienisch-irischen Künstlerfamilie geborene Charakterdarsteller ist unter anderem für die Verkörperung von Mafiosi in Filmen wie "Der Pate II", "GoodFellas", "Casino" und "The Irishman" bekannt. Für "Der Pate II" wurde De Niro 1975 mit einem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet, für das Boxer-Drama "Wie ein wilder Stier" 1981 mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller.

In den vergangenen Jahren gab er in Komödien häufig verschrobene Schwieger- oder Großväter. Das Interview mit "ET Canada", in dem De Niro den neuen Nachwuchs bekanntgab, drehte sich um seinen neuesten Film "Und dann kam Dad". Die Familienkomödie kommt am 25. Mai ins Kino.