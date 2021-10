Ab einem gewissen Alter und eines gewissen Status lebt es sich ganz ungeniert: Diesem Motto frönt wohl auch Joan Collins. Die 88-jährige Schauspielerin ledert in ihrer Autobiografie gegen so manche Hollywood-Größe. Auch vermeintliche Freundinnen kommen nicht gut weg.

In der kultigen Serie "Der Denver-Clan" spuckte Schauspielerin Joan Collins als rachsüchtige Alexis Colby am liebsten Gift und Galle. Und auch mit nunmehr 88 Jahren beweist der Star, nie ein Blatt vor den Mund zu nehmen. In ihrer neuen Autobiografie "My Unapologetic Diaries" legt sie sich mal eben mit dem gesamten Kardashian/Jenner-Clan an. Und das, obwohl sie laut eigener Aussage sogar gut befreundet mit Familien-Matriarchin Kris Jenner sei.

In einer Passage, die der britischen "Daily Mail" vorliegen soll, ledert Collins los: "Kris Jenner, die Mutter, ist eine gute Freundin von mir und ich möchte nicht unverschämt gegen ihre Kinder sein. Aber da wurde eine schreckliche Menge an Eingriffen vorgenommen und ich habe darüber mit meinen Freunden gesprochen. Diese Hintern, diese winzigen Taillen."

Ihre Kritik ist damit noch nicht zu Ende. Auch an den ihrer Meinung nach zu künstlichen Gesichtern hat sie etwas auszusetzen: "Diese Lippen, die die Leute machen ließen, sehen meiner Meinung nach grotesk aus - tut mir leid. Und wenn Leute so herumlaufen wollen, dann lache ich darüber."

Und auch über Schauspiellegende Sophia Loren findet sie weniger schmeichelnde Worte. Deren Zähne würde nämlich so aussehen, als seien sie aus Elfenbein geschnitzt worden. Die 87-jährige Loren sei zwar noch am Leben und dürfte über den Kommentar wenig erfreut sein, gibt Collins zu. "Aber es ist nicht so, als wären wir Busenfreundinnen und sie wird nie wieder mit mir sprechen. Und es ist wahr!"