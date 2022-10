Das Gerücht gab es bereits: Mike Tindall wird als erster Royal überhaupt an der britischen Variante des Dschungelcamps teilnehmen. Nun ist es nicht mehr nur ein Gerücht: Der 44-Jährige ist schon in Australien eingetroffen und steht kurz davor, im Camp einzuchecken.

Mike Tindall ist im australischen Brisbane angekommen. Der Ehemann von Queen-Enkelin Zara Tindall wird am britischen Dschungelcamp "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" teilnehmen.

Der ehemalige Rugbyspieler startete am Flughafen sichtlich gut gelaunt und mit Baseballkappe und Sonnenbrille in sein Abenteuer. "Offensichtlich das Schwierigste" an seiner Teilnahme werde sein, nicht mit seiner Familie kommunizieren zu können, sagte er dabei der Zeitung "The Sun". "Es ist wahrscheinlich eine der längsten Phasen, in denen wir völlig ohne Kommunikation voneinander getrennt sind", so der 44-Jährige.

Er wolle sich deshalb ganz auf die Herausforderung konzentrieren und tun, was getan werden müsse: "Ich möchte Sterne gewinnen, weil ich essen möchte!" Dass man im Camp "hangry" werde, also vor lauter Hunger aggressiv oder gereizt werde, sei die größte Herausforderung, über die man sich Sorgen machen müsse.

Zara Tindall soll einverstanden sein

Mit Schlafmangel komme er hingegen gut zurecht, beteuert Tindall. "Ich habe drei Kinder, deshalb bin ich daran gewöhnt." Gleichwohl sei er noch hin- und hergerissen, ob er die Teilnahme womöglich doch noch bereuen werde. "Ich mag Gruppen von Menschen und ich mag Dinge, die viel Spaß machen können, also mal sehen", so Tindall.

Australien sei für ihn ein besonderer Ort, da er seine Ehefrau Zara in Sydney kennengelernt habe, sagte Tindall zudem. Seine Frau sei mit seinem TV-Auftritt einverstanden - "sonst hätte ich es ja nicht gemacht, oder?".

Und wie steht er dazu, dass er noch vor der Krönung von König Charles III. zum "König des Dschungels" gekrönt werden könnte? "Darüber denke ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich nach", sagte Tindall und fügte hinzu, er habe "keine Ahnung", ob die Prinzen William und Harry seinen Auftritt bei "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" verfolgen würden.

Auch Boy George soll dabei sein

Tindall ist mit seiner Teilnahme der erste Royal in der britischen Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Generell ist bislang noch kein Mitglied des britischen Königshauses im Reality-TV zur Hauptsendezeit aufgetreten.

Als weitere Teilnehmer der diesjährigen Show, die ebenfalls teilweise bereits in Australien gelandet sind, nennt die britische "Daily Mail" Sänger Boy George, Reality-TV-Star Olivia Attwood, Moderatorin Charlene White, Schauspieler Owen Warner, Moderatorin Scarlette Douglas, die Comedians Babatunde Aleshe und Seann Walsh, Schauspielerin Sue Cleaver, Moderator Chris Moyles und die ehemalige Fußballspielerin Jill Scott. Ausgestrahlt wird das Format mit dem Moderationsduo Ant & Dec ab dem 6. November beim Sender ITV.