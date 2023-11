Hat für Thomas Gottschalk so ein paar Werbe-Ideen: Désirée Nick.

Dass sich Thomas Gottschalk über ihre "Playboy"-Fotos lustig gemacht hat, schmeckt Désirée Nick noch immer so gar nicht. Und so verpasst die Entertainerin dem Kollegen im ntv Podcast "Biz & Beyond" gleich mal ein paar zusätzliche Breitseiten. Aber auch Mike Krüger kriegt sein Fett weg.

Zum Nackt-Duell von Thomas Gottschalk und Désirée Nick in der allerletzten "Wetten, dass..?"-Ausgabe am 25. November wird es vermutlich nicht kommen. Das hatte die 67-Jährige ihrem sechs Jahre älteren Kollegen nämlich schon offeriert, nachdem sich dieser in seinem Podcast "Die Supernasen" mit Mike Krüger auf RTL+ wenig schmeichelhaft zu ihrem unverhüllten Auftritt im "Playboy" geäußert hatte.

"Désirée Nick nackt zu sehen, hast du einen schweren Schock?", spottete Gottschalk im Gespräch mit Krüger Anfang Oktober. Kurz zuvor hatte die Entertainerin als bislang ältestes deutsches Model auf dem "Playboy"-Cover die Hüllen fallen gelassen. Auch Krüger konnte sich eine flapsige Bemerkung zu den freizügigen Fotos von Nick nicht verkneifen. Er habe sich schon bei der "Versteckten Kamera" gewähnt, als er diese erspäht habe, stichelte er.

Nick war in der Vergangenheit bereits vier Mal bei "Wetten, dass..?" zu Gast. Das nutzte sie für ein ebenso unmoralisches wie bis dato natürlich von Gottschalk unbeantwortetes Angebot: "Ich bin bereit, ein fünftes Mal auf das 'Wetten, dass..?'-Sofa zu kommen und dort blankzuziehen - nur, wenn Thomas Gottschalk mitmacht natürlich. Dann soll das Volk vergleichen."

Zu scharf für Carina?

Vielleicht weil daraus nichts wird, legt die Kabarettistin und Ex-Dschungelkönigin nun noch einmal in Richtung des Moderators nach. Eigentlich spricht sie im ntv Podcast "Biz & Beyond" ja über ihre persönliche Erfolgsgeschichte. Doch zu einem kleinen Seitenhieb gegen Gottschalk sagt sie bei dieser Gelegenheit ebenfalls nicht Nein.

"Er hat ja einen Werbevertrag für Hörgeräte seit Jahren. Und vielleicht will er einen Werbevertrag für Brillen", mutmaßt sie, dass der Kollege bei ihren "Playboy"-Fotos womöglich nicht so genau hingesehen hat. Und noch eine andere Reklame-Idee hat sie für ihn in petto: "Ich hoffe für Thomas Gottschalk auf einen Werbevertrag für einen Treppenlift."

Damit nicht genug. "Seine Frau, die Carina, ist ja eine attraktive Frau. Die ist ja nur zehn Jahre jünger als ich", bläst Nick weiter zum Halali. "Ich glaube, er hätte mit der Frau unheimlichen Ärger gekriegt, wenn er gesagt hätte, dass er die Bilder scharf findet."

Auch Mike Krüger bleibt von ihren Verbalattacken nicht komplett verschont. Er habe "nicht mal das Rückgrat gehabt, dagegen zu reden", wirft Nick ihm vor. Ob die beiden "Supernasen" das auf sich sitzen lassen, erfahren wir ja womöglich demnächst in ihrem Podcast.