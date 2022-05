Dass sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschalte an die Gäste wendet, ist einer der Höhepunkte bei der Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes. Doch natürlich gibt es auch auf dem roten Teppich einiges zu sehen, darunter so manche Stars aus Deutschland.

Die 75. Internationalen Filmfestspiele von Cannes sind eröffnet! Am Dienstagabend fiel der Startschuss zum alljährlichen Spektakel an der französischen Côte d'Azur. Neben zahlreichen Hollywood-Größen sorgten dabei auch deutsche Stars für reichlich Glamour auf dem roten Teppich, allen voran Schauspielerin Veronica Ferres.

Emilia Schüle präsentierte sich von ihrer besten Seite. (Foto: dpa)

Die Ehefrau von Unternehmer Carsten Maschmeyer erschien in einem silbernen Satinkleid mit Off-Shoulder-Schnitt und XXL-Puffärmeln von Fovari. Ihre blonden Haare wurden zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt. Ferres wählte zu ihrem Look eine ebenfalls silberne Clutch und dezenten Schmuck.

Auch Emilia Schüle ließ sich den Red Carpet in Cannes nicht entgehen. Die 29-Jährige warf sich in einen weißen Off-Shoulder-Jumpsuit mit langer Schleppe und drapierter Schleife am Oberteil. Ihr opulenter Schmuck, bestehend aus Kette und Ohrringen, sowie die dazu passenden Schuhe waren zusätzliche Highlights ihres Glamour-Outfits.

Eröffnung durch Julianne Moore

Model und Fashion-Bloggerin Caro Daur zog mit ihrem Rüschen-Minikleid ganz in Pink alle Blicke auf sich. Dazu trug sie eine ebenfalls pinke Clutch von Valentino sowie hohe Plateau-Pumps mit Riemchen. Ihre Haare fasste sie zu einem Dutt zusammen. Hängeohrringe und Ringe in Gold machten den Red-Carpet-Look komplett.

Caro Daur kam im Rüschen-Mini. (Foto: IMAGO/Future Image)

Die offizielle Eröffnung des Festivals oblag jedoch Hollywood-Schauspielerin Julianne Moore. Neben ihr strömten auch internationale Top-Stars wie Forest Whitaker und Eva Longoria bereits am ersten Tag zu den Feierlichkeiten an der Côte d'Azur.

Die neunköpfige Jury unter der Leitung des französischen Stars Vincent Lindon, die über den Preisträger der Goldenen Palme entscheidet, durfte ebenfalls nicht fehlen. Zu ihren Mitgliedern gehören unter anderem auch die schwedische Schauspielerin Noomi Rapace und ihre britische Kollegin Rebecca Hall.

Standing Ovations für Selenskyj

Während der Eröffnungsfeier wurde Whitaker mit einer Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet. Es sei ihm eine "große Ehre", am heutigen Tag mit allen Anwesenden "die Macht von Künstlern" zu feiern, erklärte der Schauspieler. Sie seien "die Fackelträger der Welt, die die Geschichte der Menschheit erzählen".

Im Wettbewerb um die Goldene Palme befinden sich in diesem Jahr 21 Filme. Mit dabei sind unter andrem David Cronenbergs "Crimes of the Future" mit Kristen Stewart, Viggo Mortensen und Léa Seydoux sowie "Armageddon Time" mit Anne Hathaway und Anthony Hopkins.

Außer Konkurrenz wird Tom Cruise seine Action-Fortsetzung "Top Gun: Maverick" zeigen. Auch Baz Luhrmanns Biopic "Elvis" feiert an der französischen Riviera seine Weltpremiere. Die Abschlussfeier wird am Abend des 28. Mai stattfinden.

Noch vor der offiziellen Eröffnung des Festivals hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschalte an das Publikum gewandt. Dabei zitierte er unter anderem aus "Der große Diktator", Charlie Chaplins Satire auf den Faschismus. Seine mehrminütige Rede wurde mit Standing Ovations bedacht.