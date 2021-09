Trotz Deluxe-Dreamdates mit tiefen Gesprächen und leidenschaftlichen Küssen: Das große Staffel-Halbfinale der "Bachelorette" präsentiert eine Hauptdarstellerin, die auf der Suche nach ihrem Mister Right immer noch im Trüben fischt.

"Ich sehne mich nach diesem Herzklopfen", haucht die "Bachelorette" in die TV-Kamera. Ja, Maxime hat wirklich viel versucht. Spannende Outdoor-Dates, tiefgehende Gespräche, kuschelige Stunden zu zweit: Eigentlich war alles angerichtet für eine Liebestour mit Happy End. Aber kurz vor der Ziellinie steht die Bachelorette noch immer vor einem großen rosafarbenen Fragezeichen.

Mit Raphael, Max und Zico sind noch drei Männer im Rennen, die sich in den letzten Wochen wahrlich Mühe gegeben haben. Trotz eindeutiger Offerten in Richtung Erstrundenverlierer Dario und Langzeitfavorit Julian haben die drei Halbfinalisten nie aufgehört, an ihrem großen Liebestraum festzuhalten. Nun bedarf es nur noch eines einzigen Schrittes. Das große Finale vor Augen wollen Raphael, Max und Zico noch einmal alles rausholen und die Bachelorette davon überzeugen, dass genau der richtige Dreier an die Pforten des Dreamdate-Olymps klopft.

In der Welt der Reichen und der Schönen

Raphael darf den Anfang machen. Für den smarten Österreicher mit der Pudelfrisur steht ein Ausflug in die Welt der Reichen und der Schönen auf dem Programm. Gemeinsam mit Maxime geht es im Helikopter in luftige Höhen. Über der Küste von Zakynthos gerät Raphael schnell ins Schwärmen: "Das ist ein richtig cooles Date!", jubelt das Küken der Staffel.

"Verliebt habe ich mich noch nicht", gesteht Maxime nach ihrem Helikopter-Date mit Raphael ...

Auch Maxime strahlt wie ein Stern am dunklen Nachthimmel. Es folgen Badespaß im Deluxe-Pool, nächtliche Tiefganggespräche und ein Keks-trifft-Kuchen-Frühstück auf der Sonnenterrasse. Alle sind happy. Aber starten im Bauch der Bachelorette auch die ersten Schmetterlinge ihre Erkundungsflüge? "Verliebt habe ich mich noch nicht", gesteht Maxime.

Mit Raphael-Gegenteil Zico soll die nächste Emotionsstufe genommen werden. Aber auch beim Roadtrip im hippen Woodstock-VW-Bulli und beim anschließenden Klippen-Chillen gerät das Blut der Bachelorette nicht so richtig in Wallung. Es scheint fast so, als wäre die Bachelorette dem großen Mann aus Köln tatsächlich nicht gewachsen.

"Zicos Tempo ist nicht meins"

Nach zarten Küssen im Stroh und einer Nacht ohne besondere Vorkommnisse zieht Maxime ein ernüchterndes Fazit: "Zicos Tempo ist nicht meins." Mit Dauergrinser Max drängt schließlich der letzte Halbfinalist ins Rampenlicht. Und siehe da: Plötzlich fangen Maximes Augen an zu funkeln.

Was auch immer Max macht, sagt oder tut: Die Bachelorette schmachtet dahin. Beim Schnorcheln in der Schmugglerbucht mimt Maxime sogar die "Beschützerin". "Ich fühl mich im Wasser nicht so wohl", gibt Max kleinlaut zu. Für Wasserratte Maxime ist das kein Problem. Ganz im Gegenteil. Ein Mann, der offen zu seinen Schwächen steht, imponiert der Bachelorette.

"Da ist Potenzial!", schwärmt die Bachelorette nach ihrem feuchtfröhlichen Date mit Max.

"Da ist Potenzial!", flüstert Maxime. Nach einer Nacht voller Erkenntnisse geht die Bachelorette sogar noch einen Schritt weiter: "Mein Kopf hat schon eine Entscheidung getroffen". Nun, wir alle wissen: Der Kopf ist aber nicht alles. Auch der Bauch und das Herz müssen im Kampf um die größte Kraft des Lebens ihr "Ok" geben. So weit ist Maxime dann aber doch noch nicht.

Macht's Maxime wie Kollege Sebastian Preuss?

Kurz vor der vorletzten Rosenvergabe werden noch einmal die Gesichter von Dario und Julian eingeblendet. Dann hat zumindest Zico endlich Klarheit. Der Staffel-Leitwolf geht diesmal leer aus: "Ich hoffe, du findest deinen Traummann", flüstert Zico der Bachelorette zum Abschied ins Ohr. Sekunden später stehen sie sich schweigend gegenüber: Raphael und Max und die nachdenklich wirkende Bachelorette. Erinnerungen werden wach an den Kollegen Preuss. Maximes letzte Worte: "Die ganz krassen Gefühle sind noch nicht da." Puh, nun stapelt auch die Community Fragezeichen. Nächste Woche sind wir alle schlauer.

