Hilaria Baldwin muss zuletzt zwei Fehlgeburten innerhalb kürzester Zeit verkraften. Umso größer ist jetzt die Freude über den fünften Nachwuchs mit Ehemann und Hollywood-Star Alec Baldwin. Wie das Söhnchen heißt, verrät die Yoga-Expertin nun samt süßer Babyfotos.

Hollywood-Star Alec Baldwin und seine Frau Hilaria sind vor wenigen Tagen zum fünften Mal Eltern geworden. Die Geburt ihres Söhnchens gab die Mutter am Mittwochabend auf ihrem Instagram-Account bekannt. Wie der Sprössling heißt, wollten die glücklichen Eltern da zunächst noch für sich behalten. In ihrem neuesten Post verrät die 36-Jährige nun aber den Namen.

"Wir möchten euch gerne Eduardo Pau Lucas Baldwin vorstellen", schreibt Hilaria Baldwin zu einem Foto des Neugeborenen. Und ihre Follower erfahren noch mehr, denn dieser Name hat eine Bedeutung: "Reicher Hüter des Friedens und des Lichts".

Der kleine Kerl kam demnach am 8. September 2020 um 19:46 Uhr in New York zur Welt. Auf dem Foto, das die 36-Jährige dazu gepostet hat, blickt er - in eine beige Häkeldecke gewickelt - mit seinen braunen Augen aufmerksam in die Welt.

"Vielen Dank, Körper, für alles"

Seine vier großen Geschwister dürfte er inzwischen auch schon kennengelernt haben. Denn wie die Yoga-Expertin in ihrer Insta-Story schreibt, habe "Edo" ihr beim Zu-Bett-bringen der vier geholfen. Auch Gassi mit den Hunden seien sie schon gewesen. Seit Beginn der Corona-Krise lebt die nun siebenköpfige Familie mit den drei Hunden isoliert in einem Haus am Meer.

Nach zwei Fehlgeburten im vergangenen Jahr war die Freude auf den kleinen "Edo" groß. Dass es ihm gut gehe, verdanke die 36-Jährige vor allem ihrem Körper, wie sie in einem weiteren Instagram-Post verrät. In der Collage steht die Mutter in Unterwäsche vor dem Spiegel und zeigt ihren Bauch. "Anderthalb Tage ... und ein Baby später", schreibt sie dazu. "Vielen Dank, Körper, für alles, was du getan hast und alles, was du weiterhin tust." Sie sei dankbar für "diese Reise" und fühle sich nun bereit, "zu mir zurückzukehren ... Schritt für Schritt, auf einem Weg der Geduld, Pflege und Zeit."

Hilaria und Alec Baldwin sind seit 2011 ein Paar, seit 2012 verheiratet und haben nun fünf gemeinsame Kinder: neben "Edo" auch Carmen (7), Rafael (5), Leonardo (wird im September 4) und Romeo (2). Alec Baldwin hat zudem aus der Ehe mit Kim Basinger die 24-jährige Tochter Ireland Baldwin.