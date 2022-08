Ihre Welt sind die Berge - jedenfalls in der Fernsehserie: Ronja Forcher.

Seit sie elf Jahre alt ist, steht Ronja Forcher für "Der Bergdoktor" vor der Kamera. Mittlerweile hat sie es in der ZDF-Serie sogar zur Arzthelferin gebracht. Ganz in Weiß ist sie auch am vergangenen Wochenende unterwegs - allerdings nicht im Kittel, sondern im Brautkleid.

"Bergdoktor"-Darstellerin Ronja Forcher und ihr Schauspielkollege Felix Briegel haben am Samstag in der gemeinsamen Heimat Tirol geheiratet. Das gaben die beiden auf ihren Instagram-Accounts bekannt, samt den dazugehörigen Beweisfotos.

So schreibt die 26-Jährige zu drei romantischen Aufnahmen mit ihrem Bräutigam: "Weil du mit mir ins Ungewisse springst und dabei noch Anlauf nimmst. Weil sich mit dir jeder Tag leicht anfühlt. Weil du mein Zuhause bist, egal wo wir sind. Weil in deinen Armen die Welt still wird und ich immer sicher bin. Deshalb und wegen tausend weiterer Gründe, liebe ich es, deine Frau zu sein!"

Außerdem plaudert die Schauspielerin noch ein paar Details der heimlichen Feierlichkeiten vom Wochenende aus. Demnach gaben sich die beiden "im kleinsten Kreis der Familie" das Jawort. "Es war der wohl schönste und liebevollste Tag unseres Lebens, und wir können es immer noch nicht wirklich glauben", so die frischgebackene Ehefrau. "Aber jetzt bleibt erstmal nur ein Wort zu sagen: DANKE", schließt der Post.

Seit 2020 verlobt

Verlobt hatten sich Forcher und der 1997 geborene Briegel bereits im August 2020. Anfang 2021 stellte Forcher im Interview mit dem Magazin "Gala" allerdings bereits klar, dass es bis zur Hochzeit noch ein wenig dauern werde.

"Felix schließt gerade sein Schauspielstudium in Hannover ab, und dieses Jahr wird sehr aufregend und ereignisreich für beide von uns. Da brauchen wir nicht auch noch Hochzeitsstress", sagte sie da und fügte hinzu: "Wir möchten es entspannt angehen. Kein großes Fest, Hauptsache unsere Liebsten sind dabei."

Im "Gala"-Interview 2021 verriet Forcher über ihre Beziehung unter anderem auch: "Als wir uns kennengelernt haben, weil wir im selben Theaterstück gespielt haben, war Felix gerade mal 18. Ich war 20 Jahre alt." Aus der gemeinsamen Arbeit wurde schließlich Liebe: "Irgendwann habe ich mir gedacht: Wow, der ist schon nicht so schlecht. So intelligent. So lustig. Und diese Augen! Spätestens da war's um mich geschehen."

Seit 2008 beim "Bergdoktor"

Forcher wirkte schon als Kind bei "Der Bergdoktor" mit. (Foto: picture alliance / dpa)

Forcher und Briegel führten danach über mehrere Jahre eine Fernbeziehung. Nach der Verlobung bezogen sie eine gemeinsame Wohnung in Hannover.

Die 1996 im österreichischen Innsbruck geborene Forcher wirkt seit 2008 und damit von Anfang an in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" mit. Als die erste Folge über die Bildschirme flimmerte, war sie elf Jahre alt. Forcher verkörpert in dem Format die Figur der Lilli Gruber, Tochter des von Hans Sigl dargestellten Dr. Martin Gruber, dem sie inzwischen auch als Arzthelferin zuarbeitet.