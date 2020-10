Hailey und Justin Bieber sind noch so verliebt wie am ersten Tag.

Vor zwei Jahren heiraten Justin Bieber und Hailey Baldwin klammheimlich auf dem New Yorker Standesamt. Erst ein Jahr später lassen sie die kirchliche Traumhochzeit folgen. An diesen romantischen Tag erinnern sie sich nun mit liebevollen Worten zurück.

Justin Bieber hat seiner Ehefrau Hailey zu einem besonderen Anlass eine Liebeserklärung gemacht: Das Paar feierte soeben seinen ersten Hochzeitstag. Vor einem Jahr gaben sich der Sänger und das Model bei einer kirchlichen Zeremonie das Jawort. "Hailey Bieber, ich bin so glücklich, dein Mann zu sein. Du lehrst mich jeden Tag so viel und machst mich zu einem besseren Menschen", schreibt Justin Bieber in einem Instagram-Post.

"Ich verspreche dir, dich darin zu unterstützen, die Frau zu sein, zu der dich Gott berufen hat", fügt Bieber an. "Ich wünsche mir von Herzen, dass du dir all' deine Träume verwirklichen kannst. Ich verspreche dir, dich immer an erste Stelle zu setzen und geduldig und liebevoll zu sein. Glückwunsch zum Hochzeitstag mein schönes, süßes Mädchen." Dazu veröffentlichte der Musiker ein Schwarz-Weiß-Bild, das den Hochzeitskuss festgehalten hat.

"Unsere Geschichte ist kompliziert"

Auch Hailey Bieber erinnert sich auf Instagram an den besonderen Tag zurück: "Vor einem Jahr hatten wir die beste Hochzeit überhaupt. Ich wünschte, ich könnte den Tag wieder und wieder erleben", schwärmt die 23-Jährige und veröffentlichte eine ganze Fotoreihe der Trauung. In ihrer Instagram Story klärt sie zudem alle unwissenden Fans noch einmal auf: "Ich weiß, unsere Geschichte ist kompliziert. Seit zwei Jahren verheiratet, vor einem Jahr die Hochzeit."

Das Paar hatte sich im Juli 2018 auf den Bahamas verlobt und nur zwei Monate später still und heimlich auf einem Standesamt in New York geheiratet. Erst im September des Folgejahres gaben sie sich ihr Eheversprechen ein zweites Mal in einer großen kirchlichen Zeremonie mit 150 geladenen Gästen.

Und weil ihnen das offenbar noch nicht genug Verbundenheit ist, ließen sich der 26-jährige Musiker und das drei Jahre jüngere Model kürzlich auch noch gemeinsam taufen. Bieber postete im August mehrere Fotos der Zeremonie, die an einem See statt in einer Kirche stattfand.