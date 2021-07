Vor Kurzem haben wir noch gerätselt, wer wohl in der neuen Jury von "Deutschland sucht den Superstar" Platz nehmen wird. Nun geht es auch schon mit den ersten Castings los. Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad nehmen in Sachsen-Anhalt die Arbeit auf.

Der Startschuss ist gefallen: Am Donnerstag haben Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad erstmals am Jury-Pult der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) Platz genommen. "Wir sind da", freut sich Silbereisen in Videoaufnahmen von den Dreharbeiten.

Die Show macht mitten in Wernigerode Station. (Foto: imago images/Jahn Pictures)

Mitten in Wernigerode in Sachsen-Anhalt steht nun ein großer Glaskasten, in dem der TV- und Schlager-Star, der Musikproduzent und die niederländische Sängerin die Kandidaten zu den Castings empfangen. Zahlreiche Fans waren vor Ort, um dabei zu sein. Die ganze Jury starte mit "einem offenen Herz, mit viel guter Laune, mit Liebe für Musik" in die Dreharbeiten, erklärt DeLange.

Gad, der in Los Angeles lebt, ist erstmals nach mehr als 20 Jahren wieder in Deutschland und verrät RTL, wie er sich auf die Show vorbereitet hat: "Ich habe dann angefangen (…), deutsche Bücher laut zu lesen." Das habe er wochenlang gemacht. "Da hat mir der Mund wehgetan, weil die deutsche Sprache so viel mehr Mundakrobatik verlangt als die englische Sprache", meint der Produzent.

Ausflug im Riesenrad

Die drei Jurymitglieder hatten sich am Mittwoch erstmals kennengelernt. DeLange und Gad veröffentlichten auf Instagram Bilder, die das Trio in einem Riesenrad zeigen. Gemeinsam wollen die drei mit DSDS hoch hinaus. "Die neue Jury, ein wundervolles Team", kommentierte Musikproduzent Gad. Sängerin DeLange antwortete freudig mit einem "Woohooo".

Voraussichtlich im Januar werden die DSDS-Castings dann bei RTL im Fernsehen und bei TVNOW zu sehen sein. Mit der neuen Show geht DSDS, das 2002 seine TV-Premiere gefeiert hatte, in seine 19. Staffel.