20 Jahre sind vergangen, seit der erste "Harry Potter"-Film ins Kino kam. Vor Kurzem wird bekannt, dass es anlässlich dieses Jubiläums eine Reunion der damaligen Kinderstars geben wird. Nun existiert davon das erste Foto - mit Harry, Hermine und Ron.

Auf die Fans von "Harry Potter" wartet gleich zu Beginn des neuen Jahres ein wahres Highlight. Sie dürfen sich anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des ersten Films auf zwei besondere Specials mit ihren Filmlieblingen freuen. Der Streamingdienst HBO Max veröffentlichte nun vorab ein erstes Foto vom Dreh der Reunion.

"Als wären sie niemals weg gewesen", ist unter anderem neben dem Foto zu lesen, das die drei Hauptdarsteller Rupert Grint (heute 33), Emma Watson (31) und Daniel Radcliffe (32) in Sesseln sitzend und im angeregten Gespräch zeigt. HBO Max teilte das Bild auf Instagram und Twitter.

Die beiden Specials "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" und "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" sind in Deutschland ab dem 1. Januar bei Sky und Sky Ticket verfügbar. Ein neuer Trailer von HBO Max ließ die Fans bereits in magischen Erinnerungen schwelgen.

Zahlreiche Stars mit von der Partie

In dem Special "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", aus dem das nun veröffentlichte Foto stammt, treffen Radcliffe, Watson und Grint erstmals nach dem Ende der Filmreihe wieder mit Regisseur Chris Columbus zusammen, um den 20. Jahrestag des ersten Teils von "Harry Potter und der Stein der Weisen" zu zelebrieren.

Neben den drei Hauptdarstellern von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley kehren auch viele weitere Darsteller aus den acht Filmen zurück. Darunter Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Evanna Lynch oder Ian Hart.

Welterfolg als Buch und Film

Mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" hatte Autorin Joanne K. Rowling ihren ersten Roman rund um den Zauberschüler 1998 veröffentlicht. Rasch folgten Fortsetzungen der Geschichte. Spätestens mit dem dritten Band "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" wurde die Reihe 1999 zum Welterfolg.

Die Verfilmung der Romane ab 2001 tat ihr Übriges, um die "Harry Potter"-Hysterie weiter anzuheizen. Bis 2011 wurden alle sieben Bände der Reihe, die Rowling zu Papier gebracht hatte, im Wesentlichen mit den gleichen Schauspielern auf die Leinwand gebracht. Der letzte Roman "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" wurde sogar als Zweiteiler inszeniert.