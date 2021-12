Daniela Katzenberger ist ein erklärter Fan von Weihnachten und freut sich schon seit Tagen auf das Fest. Inzwischen liegt sie mit ihren Vorbereitungen in den letzten Zügen und gönnt sich noch schnell etwas Entspannung in der Badewanne. Dazu lässt sie ihrem Talent als Dichterin freien Lauf.

Morgen ist Heiligabend, und weil bei Daniela Katzenberger der Baum schon seit einigen Tagen festlich geschmückt im Wohnzimmer steht, kann sich die Blondine vor dem Feiertagsstress noch etwas Entspannung gönnen. Entsprechend gut gelaunt schickt sie ihren Instagram-Followern vorweihnachtliche Grüße aus der Badewanne.

Damit ihre Fans nicht leer ausgehen, gönnt die Katze ihnen mit ihren aktuellen Posts noch ein paar schöne Ausblicke. "Frisch gebadet und rausgewaschen werde ich mich nochmal auf die Socken machen", dichtet sie zu ihrem Foto aus der Wanne. "Jetzt aber flott los, die letzten Geschenke besorgen, besser heut' als morgen. Da geb ich Gas und flitz durch die Stadt mit den geschmückten Palmen, bis mir fast die Füße qualmen. Weihnachten ist nur einmal im Jahr, und das ist für jeden ganz klar: Mit viel Leckereien und ner ordentlichen Pute, zieht auch an Weihnachten keiner ne Schnute. Zwischen Plätzchen, Glühwein und geschmückten Tannen herrscht: Maximales-Ranzen-spannen."

"Ready und voll am Start"

Und das Bild, auf dem sie nichts weiter als eine Weihnachtsmütze trägt, ist nicht das einzige, für das sie die Hüllen fallen ließ. Auch ein Foto aus dem Bett, das ihren nackten Rücken zeigt, erfreut sich bei ihren Fans großer Beliebtheit. "Jetzt aber langsam ab ins Bett, in drei Tagen ist Heiligabend", schrieb sie dazu. Und weiter: "Also ich bin ready und voll am Start." Hätte die Katze nicht schon vor geraumer Zeit die Kommentarfunktion ausgestellt, würde es dafür sicherlich zahlreiche Komplimente hageln. So aber bleibt ihren zwei Millionen Followern nur, den Like-Button zu drücken.

Schon Anfang des Monats schmückte Daniela Katzenberger gemeinsam mit Töchterchen Sophia ihr "Tussi-Bäumchen". Seinerzeit postete die 35-Jährige ein Video, in dem ein pinkfarbener Plastiktannenbaum mit jeder Menge Kitsch behängt wurde. Inzwischen ist klar, dass es - wohl auch für Ehemann und Vater Lucas Cordalis - noch eine große, echte Tanne gibt - wenngleich der Christbaumschmuck in Rosa und Gold wohl auch eher auf Katzenbergers kreative Ader zurückzuführen ist. Vor dem prachtvollen Baum posierte die Familie am vierten Advent dann aber gemeinsam.