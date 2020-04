Die Langeweile beflügelt Daniela Katzenberger zu immer verrückteren Ideen. Beinahe täglich unterhält sie ihre Fans in den sozialen Medien mit originellen Videos. Für den neuesten Clip hat sie sich aber besonders viel Mühe gegeben.

Mehr als vier Wochen Kontaktsperre liegen nun bereits hinter uns, und auch Daniela Katzenberger sitzt seither in ihrem Zuhause auf Mallorca fest. Täglich vertreibt sie sich die Zeit bei Instagram mit lustigen TikTok-Videos, teils schrägen Erinnerungsfotos und allerlei Späßen mit Ehemann Lucas Cordalis die Zeit. Für ihren neuesten Clip hat die 33-Jährige aber besonders tief in die Trickkiste gegriffen, um ihre 1,8 Millionen Abonnenten zu unterhalten, denn auch ihre Langweile ist offenbar nach wie vor groß.

Zunächst sieht man die Katze seltsam verrenkt auf dem weißen Hochflorteppich im Wohnzimmer liegen, dann Schnitt zu ihr mit freiem Oberkörper, vor einem rosa Kindertisch kniend, die Brüste von vier Klopapierrollen verdeckt. Im nächsten Bild sitzt sie gelangweilt mit einem Getränk im Kühlschrank, ehe sie mit einer Kapuzenjacke über dem Hintern herumturnt und sich anschließend eine Figur auf die Nase gemalt hat, die mit dem Po wackelt, wenn die Katze ihre Nasenspitze bewegt. Dazu hat sie passenderweise den Song "Bored In The House" von Tyga & Curtis Roach gewählt und schreibt: "Quarantäne Tag 4665874436880".

"Wie eine böse Wolke"

Ein bisschen Abwechslung ins derzeit öde Leben brachte der Katze kürzlich immerhin die Versöhnung mit Halbschwester Jenny Frankhauser. Nach drei Jahren Funkstille näherten sich die zwei endlich wieder an. Sogar ein gemeinsames Familienfoto wurde geschossen und gepostet. Sehr zur Freude von Mutter Iris Klein, die heute in der RTL-Talkshow "Marco Schreyl" ab 16 Uhr darüber sprechen wird.

Auch Jenny Frankhauser hat sich bei Schreyl zur Versöhnung schon geäußert: "Es ist wie eine Last, die von einem fällt. Dieser Streit war wie eine böse Wolke, die über mir war, und die ist jetzt ganz plötzlich weg. Und es fühlt sich sehr gut an", so die 27-Jährige im Video-Interview. "Meine Schwester ist auf mich zugekommen. Sie stand vor meiner Haustür, und ich wusste eigentlich, wenn wir erst mal miteinander reden, dann wird schnell dieser Streit vorbei sein. Aber wir waren beide so stur, dass wir das beide nicht wollten, und irgendwann hat es dann geklappt, und so ging es dann ganz schnell:"