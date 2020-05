Derzeit gibt es erste Lockerungen des Lockdowns, und so bereitet sich offenbar auch Daniela Katzenberger schon einmal darauf vor, bald mal wieder das Haus verlassen zu können. So ganz sicher scheint sie sich aber noch nicht zu sein und begnügt sich vorerst mit dem Herrichten nur einer Körperhälfte.

Im Homeoffice sitzen die Menschen schon mal untenrum in Jogginghose da, während sie für den Video-Call mit den Kollegen immerhin ein frisches Hemd tragen. Sieht ja keiner. Auch Daniela Katzenberger befindet sich mit Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia nun schon seit sieben Wochen in der Quarantäne auf Mallorca. Sie hat sich allerdings beim Schönmachen jetzt nicht auf die obere Körperhälfte, sondern ihre rechte beschränkt.

Die 33-Jährige postete bei Instagram ein Make-up-Tutorial und präsentiert das Ergebnis ihrer Arbeit auch gleich noch per Foto. In dem Zeitraffer-Clip kann man sie dabei beobachten, wie sie sich schminkt, allerdings spart sie dabei eine Gesichtshälfte aus. Auch das Oberteil zeigt auf der einen Seite Dekolleté, während es auf der anderen hochgeschlossen bleibt. Und das Haar trägt sie auf der geschminkten Seite wie üblich durch Extensions verlängert. Zu dem Video schreibt die Blondine: "Schon fast wieder ready fürs normale Leben." Das Foto kommentiert sie mit den Worten: "Hab 'die Katzenberger" mal kurz aus der Quarantäne geholt."

Private Einblicke und TikToks

Die komplette Lockdown-Zeit über erfreut die Katze ihre 1,8 Millionen Abonnenten mit Einblicken in ihr Privatleben, in denen sie meist ungeschminkt und in Schlabberklamotten allerhand Schabernack treibt. Mal tollt sie mit der vierjährigen Sophia über den Wohnzimmerteppich, dann wieder knutscht sie ihren Ehemann mit Mund-Nasen-Schutzmaske. Auch lädt sie jede Menge TikTok-Videos und Erinnerungen an vergangene Tage hoch.

Die größte Schlagzeile aber war wohl die Versöhnung mit Halbschwester Jenny Frankhauser. Die beiden hatten drei Jahre nicht miteinander gesprochen, ehe es nun zur großen Familienzusammenführung kam. Auch das wurde natürlich mit einem bislang einzigartigen Familienfoto-Post gefeiert.