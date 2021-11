Auftritt bei "Game of Thrones"

Er ist ein begnadeter Sänger, doch auch in einigen TV-Produktionen hat Ed Sheeran bereits mitgewirkt. Seinen wohl bekanntesten Gastauftritt hat er 2017 in "Game of Thrones". Die vernichtenden Reaktionen hätten seine Freude darüber jedoch getrübt, verrät er nun.

Ed Sheeran hat im Podcast "Armchair Expert" mit Dax Shepard über seinen Cameo-Auftritt bei "Game of Thrones" (GoT) gesprochen - und die heftigen Reaktionen darauf. Der Sänger beschreibt, dass er jahrelang Fan der Serie gewesen sei und die Produzenten bereits 2012 nach einem Gastauftritt gefragt habe. Als diese sich 2017 schließlich entschlossen hätten, GoT-Schauspielerin und Sheeran-Fan Maisie Williams alias Arya Stark mit seinem Gastauftritt eine Freude zu machen, habe er nicht Nein sagen können.

Demnach war es sozusagen ein Abschiedsgeschenk für Williams. "Ich denke, sie hatten das Ende da noch nicht geschrieben. Es sollte ihre letzte Staffel sein, aber die war es nicht. Und als eine Überraschung für sie holten sie mich", erklärt der 30-Jährige die Situation. Als ein Lennister-Soldat sang Sheeran in der siebten Staffel in der Folge "Dragonstone" am Feuer einen Song.

Reaktionen trübten die Freude

Die Freude über die Erfahrung währte jedoch nur kurz. Nachdem die Folge "Dragonstone" ausgestrahlt worden war, beschwerten sich viele GoT-Fans, warum Sheeran in der Serie habe auftreten und so von der Handlung ablenken dürfen. "Ich glaube die Reaktion der Leute hat meine Freude getrübt", so Sheeran. Oft werde er von Leuten gefragt, wieso er es getan habe. "Dann frage ich einfach: Was hättest du gesagt?"

Mit der Schauspielerei habe er mittlerweile abgeschlossen, so Sheeran, der noch eine weitere TV-Show namens "The Bastard Executioner" gemacht hat und auch im dritten "Bridget Jones"-Film zu sehen war. Er fühle sich nicht selbstbewusst genug als Schauspieler: "Mir ist vollkommen klar, dass ich für mein Radiogesicht bekannt bin, also versuche ich gar nicht erst, ein Herzensbrecher zu sein."

Etwas anderes in der Richtung könnte sich Sheeran aber doch vorstellen: "Ich würde gerne einen animierten Film machen. Ich würde gerne einen animierten Musical-Film machen." Das alles könnte der Sänger ab sofort in Angriff nehmen, schließlich darf der 30-Jährige seit dem heutigen Mittwoch seine Selbstisolation beenden. Sheerans Corona-Test war am 24. Oktober positiv ausgefallen.