Fans von Ed Sheeran haben allen Grund zur Freude: Im kommenden Jahr wird der Brite endlich wieder auf große Stadion-Tour gehen. Drei Konzerte sind für Deutschland angekündigt. Ein neues Album steht auch schon in den Startlöchern.

Superstar Ed Sheeran wird im kommenden Jahr endlich wieder Europas Stadien beehren. Die ersten Termine seiner "+ - = ÷ x" oder "The Mathematics Tour" stehen fest. Zur Freude seiner deutschen Fans wird Sheeran hierzulande drei Konzerte geben.

Das erste davon findet am 7. Juli 2022 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt. Am 10. September geht es für Sheeran ins Olympiastadion in München. Am 23. September tritt er in Frankfurt im Deutsche Bank Park auf.

Am 25. September ab 11.00 Uhr startet der Vorverkauf, die Tickets sind ab 65 Euro zuzüglich Gebühren zu haben und können ausschließlich online erworben werden. Den Auftakt seiner Tournee feiert Sheeran im irischen Cork am 28. April 2022. Erstmals seit seiner "Divide"-Tour 2019 kann der Star somit wieder in Stadien auftreten. Auf der "The Mathematics Tour" wird er zum ersten Mal einige seiner neuen Songs des Albums "=" (ausgeschrieben "Equals") live performen. Der Longplayer erscheint am 29. Oktober dieses Jahres.

Letzte Tour dauerte über zwei Jahre

Sheerans letzte Tour "Divide" dauerte über zwei Jahre und war ein weltweiter Erfolg. Der 30-Jährige spielte von März 2017 bis August 2019 insgesamt 260 Shows in Dutzenden Ländern. Fans in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und Australien strömten zu Hunderttausenden zu seinen Konzerten. Damit schrieb der Brite Musikgeschichte. Im Jahr 2018 war "Divide" die umsatzstärkste Tour der Welt mit 429 Millionen Dollar Einnahmen, die auch noch einige andere Rekorde brach.

"Das ist wahrscheinlich mein letztes Konzert für die nächsten 18 Monate", sagte Sheeran schließlich im August 2019 vor seinem letzten Auftritt im südenglischen Ipswich. Nach über zwei Jahren Tour brauchte er eine Pause. "Es fühlt sich komischerweise so an, als würde man mit einer Freundin Schluss machen", beschrieb er damals das Ende von "Divide". Doch nun ist Sheeran wieder zurück mit neuer Musik und neuer Kraft für eine neue Tour.