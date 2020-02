Im Dschungelcamp erzählte Elena Miras im Januar unter Tränen von ihrer Angst, das Jugendamt könnte ihr ihre kleine Tochter wegnehmen. Zwei Wochen nach dem Ende der RTL-Show gibt es nun aber offenbar Entwarnung.

Tränenreich berichtete Elena Miras im Dschungel Mitcamperin Toni Trips von ihrem Leid und ihrer allergrößten Sorge. Sie glaubte, das Jugendamt könnte ihr Töchterchen Aylen wegnehmen.

Mehrere fremde Menschen hätten sie dort gemeldet. "Der Grund dafür war, dass ich im Fernsehen so viel geflucht habe", berichtete sie während der Nachtwache und bezog sich damit auf ihre Teilnahme mit Freund und Kindsvater Mike Heiter an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars". Die Leute würden glauben, dass sie so auch mit ihrer Tochter umgehe. "Ich würde nie meine Tochter anschreien oder so etwas. Im Leben nicht! Meine Tochter ist mein ganzes Leben", sagte sie am Lagerfeuer.

Und auch Sonja Kirchberger vertraute sie sich an. Ihr erzählte sie, dass sie im November 2019 beim Jugendamt vorsprechen musste. "Beim zweiten Mal kamen sie nach Hause, um zu schauen, ob es kinderfreundlich ist und ob es ihr gut geht. Meine Eltern waren schockiert. Mit denen wurde auch gesprochen - es gab viele, viele Fragen. Auch mein Freundeskreis wurde abgeklärt. Geschäftlich und privat, alles wurde abgefragt. Sie haben auch geschaut, wie die Kleine auf mich reagiert und zu mir ist." Anfang 2020 sollte dann eine Entscheidung fallen, die gab es nun offenbar tatsächlich.

"Ich bin die beste Mutter"

Auf ihrem Instagram-Account schreibt Miras zu Fotos von sich und Aylen: "Das lange Warten hat endlich ein Ende! Alles ist gut, ich bin sowas von erleichtert! Alle, die denken, uns schaden zu können, ihr werdet es NIE schaffen! Ich bin die beste Mutter für meine Tochter, und alle, die das nicht denken, tjaaaaa ... Pech!"

Die gebürtige Schweizerin feierte beim Format "Love Island" 2017 ihre Reality-TV-Premiere. Bei der Kuppel-Show lernte sie ihren Freund Mike Heiter kennen, mit dem sie zwei Jahre, eine kurzzeitige Trennung und ein Kind später ins "Sommerhaus der Stars" zog und gewann. Im Januar dann war sie als Kandidatin bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei und belegte nach 14 Tagen im Dschungel den sechsten Platz.