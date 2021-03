In seiner Musikshow verrät Elton John, dass er im Lockdown mit verschiedenen anderen Künstlern zusammengearbeitet hat. Unter anderem könnte es demnach bald einen Song mit Metallica geben. Und auch mit den Gorillaz hat der 74-Jährige wohl gemeinsame Sache gemacht.

Musikalisch kündigen sich offenbar mehrere ungewöhnliche Kollaborationen an: Sir Elton John hat in seiner Musikshow "Rocket Hour" auf Apple Music angedeutet, dass er kürzlich unter anderem mit Metallica zusammengearbeitet habe.

Im Gespräch mit Sänger SG Lewis sagte der Musiker: "Ich habe gerade etwas mit Metallica gemacht. (...) Während dieser Phase des Lockdowns habe ich mit den Gorillaz und solchen Leuten gearbeitet. Ich habe kein Elton-Zeug gemacht, aber ich habe großartige Sachen mit anderen Leuten produziert." Mehr verriet John zwar nicht, allerdings verkündete Miley Cyrus schon im Januar, gemeinsam mit ihm an einem Metallica-Stück gearbeitet zu haben.

Cyrus plant Metallica-Coveralbum

Die 28-Jährige, die ein Album mit Metallica-Coversongs plant, erzählte damals im Gespräch mit dem Radiosender Capital FM, dass sie gemeinsam mit dem "Rocketman" eine neue Version des Songs "Nothing Else Matters" aufgenommen habe. Der Brite begleite sie dabei am Piano. "Ich freue mich so sehr über diese Zusammenarbeit", so Cyrus weiter. "Ich meine, Elton John und Metallica und ich ... ich liebe es, wenn Zutaten nicht ganz zusammenpassen."

Ob Elton John also womöglich glaubt, mit Metallica zusammengearbeitet zu haben, obwohl er eigentlich nur einen ihrer Songs mit Cyrus neu aufnahm, oder ob da noch etwas anderes in der Pipeline ist, bleibt offen. Allerdings kam es schon einmal zu einem denkwürdigen Zusammentreffen von Elton John und der Band um Sänger James Hetfield. Im September 2019 spielten Metallica mit dem Symphonieorchester von San Francisco und trafen dort auch John. Drummer Lars Ulrich postete bei Instagram ein gemeinsames Foto mit ihm und schrieb dazu: "Mehr als inspirierend, einen Abend in der Gesellschaft eines der größten Songwriter und Entertainer überhaupt zu verbringen … Danke Elton für deine Großzügigkeit und deine umarmende Stimmung!"