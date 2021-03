Seit drei Jahren sind Emma Stone und Dave McCary bereits ein Paar, womöglich sogar bereits verheiratet. Ihr Privatleben halten die beiden aus der Öffentlichkeit raus, auch ihre Schwangerschaft verkündet die Schauspielerin nicht. Nun ist sie erstmals Mutter geworden.

Hollywood-Schauspielerin Emma Stone ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das berichtet das US-Promiportal "TMZ". Demnach hat die Oscarpreisträgerin bereits am 13. März im Großraum Los Angeles ein Baby zur Welt gebracht. Das Geschlecht des Kindes ist bislang noch nicht bekannt.

Erst im Januar war öffentlich geworden, dass Stone überhaupt schwanger ist. Schnappschüsse, die sie mit deutlichem Babybauch zeigten, machten damals die Runde. Offiziell bestätigt wurde die Schwangerschaft aber weder von ihr noch von ihrem Partner Dave McCary.

Die 32-Jährige und der drei Jahre ältere Autor der Comedy-Show "Saturday Night Live" (SNL) sollen seit Oktober 2017 ein Paar sein, rund zwei Jahre später gaben sie bei Instagram ihre Verlobung bekannt. Im September 2020 kamen dann Gerüchte auf, die zwei seien bereits verheiratet. Verdächtige Ringe auf Fotos sollen dies verraten haben. Früher im selben Jahr hatte das US-Portal "Page Six" berichtet, die Trauung sei eigentlich schon für den März in Los Angeles geplant gewesen, dann aber aufgrund der Corona-Pandemie kurzerhand gecancelt worden. Offiziell äußersten sich die zwei dazu nie.

Vor Dave McCary war Emma Stone mit ihrem Schauspielkollegen Andrew Garfield liiert. Das Paar trennte sich 2015 nach etwa vier gemeinsamen Jahren. Kennengelernt haben sollen sich Stone und McCary dann Ende 2016 am Set von "SNL" in New York. In einem Interview mit dem Magazin "Elle" erklärte sie 2018 einmal, ihre Einstellung zu den Themen Ehe und Kinder habe sich im Laufe der Jahre verändert. Als Teenager sei sie sich sicher gewesen, nie heiraten und keine Kinder haben zu wollen. "Aber als ich älter wurde, habe ich sehr wohl gemerkt, dass ich das will", so Stone. Ansonsten hält sie ihr Privatleben weitgehend geheim.