Ab Januar macht sich bei RTL mal wieder "Der Bachelor" auf die Suche nach der großen Liebe. Um welchen Mann die Kandidatinnen in diesem Jahr buhlen, verrät der Sender bereits jetzt. Der 29-jährige Sonnyboy aus Frankfurt sagt von sich selbst, abenteuerlustig und zielstrebig zu sein.

Im Januar geht die RTL-Datingshow "Der Bachelor" in die nächste Runde. Fans des Formats sind entsprechend gespannt, wer der neue Rosenkavalier sein wird. Dieses Geheimnis hat der Sender nun gelüftet: Sein Name ist Dominik Stuckmann, er ist 29 Jahre alt und kommt aus Frankfurt am Main, lebt aber bisweilen auch noch auf Gran Canaria.

"Ich vertraue meinem Herzen", zitiert RTL den "Bachelor" aus Hessen, der sich vor seiner Abreise von dem Liebesurlaub in Mexiko viel verspricht: "Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden. Deshalb mache ich mit. In den letzten Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe."

Vom Sport in die Wirtschaft

Dominik Stuckmann sucht die Liebe. (Foto: RTL)

Überhaupt bezeichnet sich der 29-Jährige als abenteuerlustig, aber auch als zielstrebig und ehrgeizig. "Einfach machen, nicht so viel nachdenken", findet er und hat es damit privat wie beruflich durchaus schon zu etwas gebracht. Bis vor wenigen Jahren spielte Stuckmann Tischtennis auf Leistungsniveau, besuchte eine Elite-Sportschule und studierte nach dem Abitur Sportwissenschaften und -management.

Dann aber entschied er sich, doch lieber in die Wirtschaft zu wechseln. Neben seinem Job als IT-Spezialist berät und investiert er heute in Start-ups und setzt Immobilienprojekte um. "In den Schoß gefallen ist mir das alles nicht", so Stuckmann. "Ich habe viele Nächte durchgemacht und vieles hat darunter gelitten." So wohl auch die Liebe, denn seine letzte, sechsjährige Beziehung ging vor neun Monaten in die Brüche.

Daraufhin zog er nach Gran Canaria, wo sein Großvater eine Finca besitzt: "Das war super, um mal in mich selber reinzuschauen und alles drumherum auszublenden. Der richtige Schritt!" Verwurzelt aber ist er nach wie vor in Frankfurt, denn dort leben Freunde und Familie: "Ich bin super glücklich, aber ungern alleine. Ich will mein Glück teilen können." Und genau dafür sucht er bei "Der Bachelor" nun die passende Frau.

Gemeinsamkeiten und Freiraum gewünscht

Von der hat er auch einigermaßen konkrete Vorstellungen. Sie sollte warmherzig, optimistisch, spontan, abenteuerlustig und zielstrebig sein - so wie er selbst. Er wünscht sich einen gemeinsamen Freundeskreis, gemeinsame Reisen, aber auch genügend Freiraum. Und er glaubt an die große Liebe: "Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann."

Den Bewerberinnen dafür möchte er ganz unvoreingenommen gegenübertreten: "Ich werde meine eigene Geschichte schreiben. Ich werde mich nicht an anderen orientieren und mir auch keine Maßstäbe setzen, die ich erfüllen muss. (...) Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, dazu gehören natürlich auch Gefühle. Die entwickeln sich bei mir relativ schnell. Ich glaube also schon, dass ich mich recht schnell verlieben kann. Aber dafür muss das gewisse Etwas da sein." Wie es für Dominik Stuckmann mit der Suche nach seiner Traumfrau läuft, gibt es dann bald im TV zu sehen.

"Der Bachelor" läuft ab dem 26. Januar jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie bei RTL.de.