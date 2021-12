Hochzeit in Österreich

Hochzeit in Österreich Ex-"Bachelorette" Jessica Paszka traut sich

"Wir werden heiraten." Das verriet Jessica Paszka bereits vor eineinhalb Wochen. Nun ist es soweit. Die "Bachelorette" von 2017 und der stolze Empfänger ihrer vorletzten Rose, Johannes Haller, trauen sich in Österreich. Mit anderen Worten: Hier wird eine (fast) echte TV-Ehe geschmiedet.

Die Skepsis gegenüber Kuppelformaten im Fernsehen ist ja in der Regel groß. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Paare bei Shows wie "Bauer sucht Frau", "Der Bachelor" oder "Schwiegertochter gesucht" tatsächlich zueinanderfinden.

Johannes Haller eroberte Paszkas Herz im zweiten Anlauf. (Foto: imago images/nicepix.world)

Auch Jessica Paszka und Johannes Haller lernten sich kennen, als sie 2017 die "Bachelorette" mimte. Nur gefunkt hat es nicht gleich zwischen den beiden.

So gab Paszka damals ihre letzte Rose David Friedrich - Haller schaute als ihre lediglich zweite Wahl bedröppelt in die Röhre. Doch erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. So war die Beziehung von Paszka und Friedrich nicht von Dauer - und die ehemalige "Bachelorette" kam mit ihrem zunächst aussortierten Vize-Traumprinzen zusammen. So entstand dann doch eine (fast) lupenreine TV-Liebe.

Eltern seit Mai

Eine Liebe, die sogar schon Nachwuchs hervorgebracht hat. So verkündete Paszka am 6. Mai die Geburt der gemeinsamen Tochter Hailey-Su. Nur mit der Hochzeit des Paares wollte es nicht so recht klappen - aufgrund der Corona-Krise musste sie erst einmal verschoben werden.

Dass es nun aber doch bald soweit sein wird, plauderte Paszka bereits vor rund eineinhalb Wochen auf Instagram aus. "Wir werden heiraten", hieß es da klipp und klar. Und nun kann dann auch Vollzug gemeldet werden.

"Ich bin so aufgeregt"

Wer genau hinsieht, kann die Zeit der Trauung lesen. (Foto: Instagram / jessica_paszka_)

Schließlich veröffentlichte die 31-Jährige in ihren Instagram-Storys am Freitag einige glasklare Hinweise, dass der Tag der Tage für sie gekommen ist. "Die Vorbereitungen laufen. Ich bin so aufgeregt", schrieb sie etwa zu einem Video, das sie aus ihrer Unterkunft heraus von einer verschneiten Winterlandschaft gedreht hat. Auch hochhackige weiße Pumps, die nicht gerade alltagstauglich sind, waren zu sehen. Überdies konnten wir miterleben, wie Paszka geschminkt und frisiert wird.

"Unsere Gäste haben alle ein Chalet. Somit sind wir alle zusammen und genießen es in vollen Zügen", vermerkte sie zu einer Kamerafahrt über mehrere Häuschen im Schnee. Als Ortsmarke hatte sie das Zillertal in Österreich hinzugefügt. "So schön hier", freute sie sich.

Verräterisches Detail

Das verräterischste Detail von allen war jedoch ein Kameraschwenk über die Einladungsschreiben, die das Paar an seine Gäste verschickt hat. "Gemeinsam mit euch möchten wir unsere Hochzeit und die Taufe unserer Tochter Hailey feiern und laden euch dazu vom 16. bis 18.12.2021 herzlich ein", war darauf zu lesen. Und wer genau hinsah, konnte im Ablaufplan für den Freitag folgenden Programmpunkt erkennen: "16.30 Uhr - Trauung."

Noch vor Kurzem war sich Paszka nicht sicher, ob ihre Pläne, in Österreich zu heiraten, auch aufgehen würden. Doch das scheint ja nun doch geklappt zu haben. In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch!