Eigentlich ist es ja Tradition, am Adventssonntag ein Licht anzuzünden. Doch bei Ex-"Bachelorette" Jessica Paszka sind am Sonntag die Lichter offenbar aus. Das allerdings aus gutem Grund. "Mama muss Schlaf nachholen", schreibt sie zu einem Nacktfoto im Bett.

Ziemlich genau sieben Monate ist Jessica Paszkas Tochter Hailey-Su inzwischen alt. Jedenfalls war es der 6. Mai, als die Ex-"Bachelorette" die Geburt ihres Kindes auf ihrer Instagram-Seite bekannt gab. "Welcome Home" ("Willkommen zu Hause") schrieb Paszka damals zu einem Bild, das die kleine Hand des Mädchens in ihrer Hand zeigte.

Seither hält Paszka ihre knapp 900.000 Follower nicht nur mit Schnappschüssen aus dem Leben ihrer kleinen Familie auf dem Laufenden. Auch über ihre Ambitionen, nach der Schwangerschaft wieder an ihrer Fitness zu arbeiten, informierte sie ihre Fans. Ein täglicher Mix aus Cardio, Krafttraining und kohlenhydratreduzierter Ernährung sollte es richten.

"Happy 2. Advent"

Dass der Erfolg nicht ausgeblieben ist, beweist nun ein neues Foto, das die 31-Jährige auf Instagram gepostet hat. Es zeigt Paszka splitterfasernackt im Bett. Sie liegt auf dem Bauch und scheint ein Nickerchen zu machen.

Zugleich jedoch demonstriert das Foto, dass es für die ehemalige Rosenverteilerin gar nicht so einfach ist, alles unter einen Hut zu kriegen. "Mama muss Schlaf nachholen", schreibt sie dazu und wünscht allen einen "Happy 2. Advent". Hochgeladen hat sie das Bild schließlich bereits am Sonntag - doch von vorweihnachtlicher Stimmung ist darauf nichts zu erkennen.

"Ich bin so glücklich"

Vielleicht hat ja Johannes Haller in der Zwischenzeit die Adventskranz-Beleuchtung an den Start gebracht. Er ist seit Oktober 2020 offiziell der Mann an Paszkas Seite und der Vater von Hailey-Su. Kennengelernt hatte sich das Paar, als sie 2017 in der RTL-Show "Die Bachelorette" die umworbene Junggesellin mimte. Damals gab Paszka Haller jedoch noch einen Korb - stattdessen entschied sie sich im Finale für David Friedrich. Diese Beziehung scheiterte allerdings ebenso wie eine Liaison Paszkas mit dem Fußballer Ajdin Hrustić. Stattdessen funkte es mit Haller im zweiten Anlauf.

Nun sollen für die beiden, die aktuell auf Ibiza leben, auch bald die Hochzeitsglocken läuten. Wegen der Corona-Krise hatten Paszka und Haller den längst geplanten Gang zum Standesamt verschieben müssen, doch jetzt werde es auf jeden Fall noch in diesem Jahr so weit sein, erklärt Paszka ebenfalls auf Instagram. "Ich wollte euch verkünden, dass ich mich freuen kann. Denn egal was passiert. Wir werden heiraten", sagt sie in einer Story.

Ob das ursprüngliche Vorhaben, in Österreich zu heiraten, umgesetzt werden könne, wisse sie zwar noch nicht, so Paszka. "Aber wir haben einen Plan B und da bin ich auch sehr dankbar für", fügt sie hinzu. "Ich bin so glücklich und froh", jubelt sie.