"Toxisch" lautet das neue Modewort für eine zerstörerische Beziehung. Und es könnte kaum auf jemanden besser passen als auf Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, auch wenn die beiden wohl gar nicht mehr zusammen sind. Ihr Ex gibt nun zu, handgreiflich gegen sie geworden zu sein.

Das Verhältnis von Reality-TV-Zicke Georgina Fleur und ihrem Freund Kubilay Özdemir gilt schon seit Ewigkeiten als On-Off-Beziehung. Vor allem jedoch ist es eins: ein einziges Trauerspiel. Das belegt ein weiteres Mal die jüngste Wortmeldung Fleurs in den sozialen Netzwerken.

Schon vor ein paar Tagen waren Fotos aufgetaucht, die die 31-Jährige mit einem blauen Auge zeigten. Ein angeblicher Insider behauptete da bereits, dass es erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen ihr und Özdemir gekommen sei. Während die beiden selbst, die seit August 2021 Eltern einer gemeinsamen Tochter sind, zunächst schwiegen, haben sie sich jetzt zu Wort gemeldet. Özdemir äußerte sich gegenüber der "Bild"-Zeitung zu dem Vorfall in Dubai und gab zu, sie geschlagen zu haben: "Mir ist die Hand ausgerutscht. Und es tut mir leid. Wenn ich auf den Knopf drücken könnte, würde ich das gerne rückgängig machen. Ich entschuldige mich von tiefstem Herzen."

Fleur hatte zuvor in ihrer Instagram-Story den Vorfall aus ihrer Sicht geschildert. "Hallo meine Lieben, ihr habt jetzt tagelang darauf gewartet, dass ich was dazu sage", hatte Fleur die Nachricht an ihre Fans begonnen. Sie habe sich in den vergangenen Tagen erst einmal "von dem Schock und den Schmerzen" erholen müssen, fuhr sie fort, um schließlich unter Tränen zu erklären, was aus ihrer Sicht geschehen sei.

Ex-Freund wollte betrunken Tochter abholen

Özdemir habe wie vereinbart seine Tochter zu einem Ausflug abholen wollen, erläuterte Fleur. Da das Mädchen "sein ganzer Stolz ist", habe sie das "natürlich erlaubt", fuhr sie fort und ergänzte: "Ich bin davon ausgegangen, dass er das nüchtern macht. Leider war er komplett im Delirium. Betrunken. Da gebe ich ihm meine Kleine nicht mit." Özdemir gab in der "Bild"-Zeitung zu, dass er betrunken war. "Ich war leider leicht alkoholisiert", gestand er im Interview. Dennoch fügte er hinzu, von Georgina "provoziert" worden zu sein.

Der Streit darum sei schließlich so eskaliert, dass Özdemir sie geschlagen habe, lautete Fleurs Schilderung. Sie habe nicht nur ein blaues Auge, auch ihre Nase sei gebrochen, sagte sie zu ihren Verletzungen. In dem Punkt widersprach Özdemir der Mutter seiner Tochter jedoch. "Die Nase habe ich ihr nicht gebrochen. Das stimmt nicht", beteuerte der 42-Jährige.

"Ich habe entschieden, meine Tochter gegen alles Böse dieser Welt zu beschützen, wie eine Löwin", so Fleur weiter. "Ich muss das erst mal alles verkraften und sacken lassen. Es geht mir einfach nicht gut", fügte sie weinend hinzu, um zugleich klarzustellen, dass die Beziehung mit Özdemir bereits seit geraumer Zeit vorbei sei: "Um das für alle klarzustellen: Wir sind kein Paar!"