Umzug in neue Wohnung Georgina Fleur will erwachsen werden

Georgina Fleur ist vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Für die 31-Jährige ist das nun der richtige Moment, um sich von ihrem alten Leben zu verabschieden und "erwachsen zu werden". Dafür muss die Reality-TV-Darstellerin bald auch zum ersten Mal Möbel kaufen.

Im August kam die Tochter von Georgina Fleur zur Welt. Nun ist es für die 31-jährige Ex-Dschungelcamperin an der Zeit, sich von ihrem bisherigen Leben im möblierten Luxus-Apartment in Dubai zu verabschieden, um in ihre erste eigene Wohnung zu ziehen. Es wird dann auch das erste Mal sein, dass sie selbst Möbel kauft und sich häuslich einrichtet, wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story verrät.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedet sich Fleur schon jetzt vom glitzernden Ausblick aus dem exklusiven Hochhaus, das sie aktuell noch bewohnt. "Wer sich jetzt wundert, was ich für Musik höre. Ich höre gerade 'I Will Always Love You' von Whitney Houston", sagt sie, während der berühmte Song im Hintergrund zu hören ist. Diese ewige Liebe gilt wohl eben jenem Ausblick auf die Skyline der Metropole.

"Dann wird das ein Schlussstrich sein"

Fleur ist so sentimental, weil sie jetzt ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlägt, wie sie weiter ausführt. "Ich hab Blues. Ich bin traurig, weil ich hier ausziehen werde, früher oder später. Meine Wohnung platzt aus allen Nähten, ich muss hier ausziehen", verkündet die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin. "Wenn ich umziehen werde, dann wird das ein Schlussstrich sein, wo ich mich von meinem alten Leben verabschiede und ein neues Leben mit meinem Baby anfange. In eine neue Wohnung ziehen und Möbel kaufen." Sie werde erwachsen, das sei "voll traurig". Was das für den Kindsvater und Ehemann, ihren Ex Kubilay Özdemir, bedeutet, bleibt unklar.

Sie freut sich jedenfalls "auf einen neuen Lebensabschnitt als erwachsene Mama mit einem Baby". Noch nie in ihrem 31-jährigen Leben sei sie bislang sesshaft gewesen. Jetzt müsse sie sich erst einmal daran gewöhnen, "an einem Ort länger zu bleiben als zwei Wochen". Und die Vorfreude darauf ist groß: "Ich kann es kaum erwarten!"

Die Tochter, deren Namen Georgina Fleur weiterhin streng geheim hält, soll in Berlin zur Welt gekommen sein. Seit Oktober lädt sie ebenfalls bei Instagram immer mal wieder Fotos hoch, die sie mit dem Baby daheim in Dubai zeigen, unter anderem beim Stillen, im Bikini an einem Infinity-Pool auf dem Dach des Hochhauses oder am Strand.