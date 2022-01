Ex von Georgina Fleur bricht Entzug ab

"Fühle mich gefestigt" Ex von Georgina Fleur bricht Entzug ab

Kubilay Özdemir will für seine Kinder eine Weile ohne Alkohol auskommen und begibt sich dafür freiwillig in den Entzug. Nun aber hat der Ex von Georgina Fleur das Vorhaben schon nach wenigen Tagen abgebrochen. Im Interview spricht er über seine Gründe für diese Entscheidung.

Schon als Kubilay Özdemir erstmals als Kandidat bei "Das Sommerhaus der Stars" und Partner an der Seite von Georgina Fleur im Licht der Öffentlichkeit auftauchte, fiel den Zuschauern sein hoher Alkoholkonsum auf. Nur selten hatte sich der Unternehmer unter dem Einfluss mehrerer Biere pro Tag im Griff.

Das bekam seine damalige Freundin auch privat immer wieder zu spüren. Das inzwischen getrennt lebende Paar wurde zwar erst 2021 gemeinsam Eltern, lieferte sich aber schon vor der Geburt der Tochter in den sozialen Medien eine regelrechte Schlammschlacht, bei der Alkohol nicht selten auf beiden Seiten eine Rolle spielte.

Dann aber wollte Özdemir plötzlich trocken werden. "Ich mache diesen Schritt vor allem für meine Tochter. Für meine Neugeborene. Und für meine beiden anderen Kinder", erklärt der bei seinem Einzug in die Klinik erst vor wenigen Tagen. "So lange wie möglich nüchtern zu bleiben", war sein erklärtes Ziel.

Allzu lange hielten die guten Vorsätze allerdings nicht an, denn der 41-Jährige hat die Klinik auch schon wieder verlassen. Ein Video in seiner Instagram-Story, das ihn beim Friseur sowie anschließend mit einem blond gefärbten Pony zeigte, warf Fragen auf. Die stellte RTL ihm dann auch gleich, und Özdemir gab unumwunden zu, nicht wie geplant durchgehalten zu haben.

Obendrein Wette verloren

"Wenn man eine Wette verliert", schrieb er zuvor zu seinem neuen Look. Der Grund für das veränderte Aussehen ist nämlich der Abbruch des Entzugs. Özdemir hatte im Vorfeld gewettet, dass er diesen durchhalten würde - und verloren.

RTL gegenüber erklärt der Unternehmer, dass er seinen stationären Klinikaufenthalt aus "unternehmerischen Gründen" nicht durchgezogen habe. "Ich musste mich kurzfristig für eine Intervall-Behandlung entscheiden. Ich muss zwischenzeitlich meine Firmen in Dubai und Mauritius hochziehen. Ich gehe diese Woche mit meinem Projekt an die Börse. Ich muss bei meinem Team sein und die Vorbereitungen treffen."

Doch er fügt noch an, dass die Behandlung bis hierhin bereits Wirkung zeige. Er fühle sich "gefestigt", behauptet er. Zu wünschen wäre es nicht nur ihm, sondern auch Georgina Fleur, die im August zum ersten Mal Mutter wurde. Sie und Özdemir sollen sogar geheiratet haben, allerdings nicht aus Liebe, sondern um Fleur vor Repressalien zu schützen, die ihr als Alleinerziehende in ihrer Wahlheimat Dubai gedroht hätten.