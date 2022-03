In Hollywood ist die Trauer um Hollywood-Star William Hurt groß. Viele Kollegen haben in den sozialen Medien Abschied genommen. Seine Ex-Freundin, die gehörlose US-Schauspielerin Marlee Matlin, wählt ihre Worte jedoch mit Vorsicht, als sie auf ihn angesprochen wird.

Am Sonntag starb der US-Schauspieler William Hurt im Alter von 71 Jahren. Während sich viele Hollywood-Kollegen in Social-Media-Posts bestürzt über seinen Tod gezeigt haben, reagierte eine von ihnen eher verhalten auf die Meldung: Seine Ex-Freundin und Schauspielerin Marlee Matlin, die Hurt des körperlichen und sexuellen Missbrauchs beschuldigt.

Die gehörlose Oscar-Gewinnerin Matlin wurde am Rande der Critics Choice Awards nach dem verstorbenen Schauspieler gefragt. Einem Moderator von "Entertainment Tonight Canada" sagte sie über ihren Dolmetscher: "Sie sind die erste Person, die mir eine Frage über ihn stellt." Die Welt habe "einen wirklich großartigen Schauspieler verloren und die Zusammenarbeit mit ihm am Set in 'Gottes vergessene Kinder' wird immer etwas sein, an das ich mich sehr gerne erinnere". "Er hat mir als Schauspieler viel beigebracht, und er war einzigartig."

Sagte bei den Critics Choice Awards nur Gutes über ihren Ex: Marlee Matlin. (Foto: IMAGO/MediaPunch)

Matlin und Hurt hatten sich 1986 zu den Dreharbeiten zu "Gottes vergessene Kinder" kennen und lieben gelernt. Sie war damals 19 Jahre alt, er 35, die Beziehung hielt zwei Jahre. In ihrer Biografie "I'll Scream Later" (Ich schreie später) von 2009 wirft sie ihrem Ex vor, sie im Laufe der Beziehung gewalttätig gewesen zu sein. Sie beschreibt mehrere Vorfälle, in denen sie angeblich blauen Flecken, blauen Augen und aufgeplatzten Lippen davongekommen sei.

"Hat sich in mich gerammt"

Als Matlin 1987 als erste gehörlose Schauspielerin für ihre Rolle in dem gemeinsamen Film mit einem Academy Award ausgezeichnet wurde, war es Hurt, der ihr auf der Bühne den Oscar überreichte und sie küsste. In der Limousine auf dem Weg nach Hause habe er jedoch begonnen, sie zu beschimpfen. "Was lässt dich glauben, dass du das verdient hast?", soll er ihren Memoiren nach geschrien haben. "Es gibt Hunderte von Schauspielern, die jahrelang für die Anerkennung gearbeitet haben, die du gerade erhalten hast. Denk mal darüber nach."

In einem Auszug, der von "The Daily Beast" veröffentlicht wurde, erinnert sich die 56-Jährige daran, wie er eines Nachts betrunken vom Set seines Oscar-nominierten Films "Nachrichtenfieber" nach Hause kam. "Plötzlich zog er mich aus dem Bett, schrie mich an und schüttelte mich. Ich hatte Angst, ich schluchzte", behauptet sie der Zeitung zufolge in dem Buch. "Dann warf er mich aufs Bett und fing an, seine und meine Klamotten herunterzureißen. Ich weinte. 'Nein, nein, nein. Bitte, Bill, nein.' Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass Bill sich in mich gerammt hat, als ich schluchzte."

Der am Sonntag verstorbene Hurt hat die Anschuldigungen seiner Ex-Freundin zwar nie zugegeben, sie aber auch nicht abgestritten. Nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren entschuldigte sich der "Avengers"-Star. "Meiner eigenen Erinnerung nach haben wir uns beide entschuldigt und beide viel getan, um unser Leben zu heilen", sagte er damals gegenüber "E! News". "Natürlich habe und entschuldige ich mich für alle Schmerzen, die ich verursacht habe."