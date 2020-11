In den USA ist soeben die finale Staffel von "Grey's Anatomy" angelaufen. Für die Premiere haben sich die Serienmacher etwas ganz Besonderes ausgedacht. Am Ende der Folge taucht eine Figur auf, die bei den Zuschauern für verblüffte Gesichter gesorgt haben dürfte.

Nachdem die Dreharbeiten zur 16. Staffel der US-Serie "Grey's Anatomy" im März aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden mussten, melden sich die Ärzte des Grey Sloan Memorial zurück - inklusive einer Überraschung für die Fans.

Achtung, Spoiler!

Die 17. Staffel von "Grey's Anatomy" feierte am Donnerstag mit einer zweistündigen Folge in den USA Premiere. Am Ende tauchte dann eine Figur auf, die für verblüffte Gesichter gesorgt haben dürfte: Derek "McDreamy" Shepherd, gespielt von Patrick Dempsey, kehrte in einer Traumsequenz zurück.

Ein Großteil der neuen Episode befasste sich mit dem Kampf der Ärzte gegen Covid-19. Die Folge endete damit, dass Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo, nach einem langen Arbeitstag auf dem Parkplatz des Krankenhauses zusammenbricht. Dann wechselt die Szene an einen einsamen Strand. Als eine Stimme nach ihr ruft, dreht sich Meredith um. Zu sehen ist plötzlich ihr verstorbener Ehemann Derek, wie er ihr zuwinkt.

Sorge um Meredith

Showrunnerin Krista Vernoff erklärte laut "Los Angeles Times": "Die wichtigste Aufgabe, die wir in dieser Staffel hatten, war, die Realität dieser globalen Pandemie und ihre Auswirkungen zu zeigen - insbesondere auf die Beschäftigten im Gesundheitswesen." Und sie fügte hinzu: "Gleichzeitig mussten wir kreative Wege finden, damit unsere Show immer noch lustig und romantisch ist und ein bisschen Flucht vor der Realität bietet. Auftritt Patrick Dempsey." Das "Strandmotiv" werde über die Premiere hinaus fortgesetzt, verspricht sie.

Vernoff verriet zudem auf Twitter, dass Dempseys Comeback geheim gehalten wurde, damit nichts nach außen dringt. "Die meisten Schauspieler wussten es nicht. Einige der Autoren wussten es nicht. Die meisten Leute im Studio und im Sender wussten es nicht. Es macht so viel Spaß zu sehen, wie sich alles entfaltet."

Dempseys Rückkehr kommt ähnlich überraschend wie sein Ausstieg aus der TV-Show. Meredith Grey und Derek "McDreamy" Shepherd waren von Beginn an das Traumpaar der erfolgreichen Krankenhausserie, die seit 2005 läuft. 2015 starb Dempsey den Serientod.

Wie Ellen Pompeo kürzlich im "Variety"-Interview verriet, ist nach der 17. Staffel wohl Schluss mit dem Drama. "Wir wissen noch nicht, wann die Show wirklich endet. Aber die Wahrheit ist, es könnte schon dieses Jahr sein", sagte die Schauspielerin dem US-Magazin. Die 50-Jährige sei jedoch "wirklich sehr, sehr, sehr aufgeregt über diese Staffel". "Es wird wahrscheinlich eine unserer besten Staffeln sein. Ich weiß, das zu sagen, klingt verrückt, aber es ist wirklich wahr."