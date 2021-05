Seit zehn Jahren sind Prinz William und Herzogin Kate bereits verheiratet. Liiert sind die beiden jedoch schon seit Uni-Tagen. Der Royal soll sofort Feuer und Flamme für seine jetzige Ehefrau gewesen sein, wie eine ehemalige Kommilitonin nun berichtet. Zwischen ihnen habe "definitiv die Chemie gestimmt".

Prinz William und Herzogin Kate feierten vor Kurzem ihren zehnjährigen Hochzeitstag. Kennen und lieben lernten sie sich bereits zu Studienzeiten an der Universität im schottischen St. Andrews. Eine ehemalige Kommilitonin des Paares berichtet nun im "People"-Magazin, wie sich Prinz Williams aufkeimende Liebe damals bemerkbar machte.

Zwischen William und Kate habe "definitiv die Chemie gestimmt", erklärte die US-Amerikanerin Laura Warshauer dem Magazin. Sie hatte Anfang der 2000er im selben Wohnheim wie das Paar gewohnt. "Wann immer Kate im Raum war, richtete sich Wills Aufmerksamkeit offensichtlich auf sie", führte sie aus.

Es sei unglaublich gewesen, "zu sehen, wie natürlich" sich die Gespräche zwischen den beiden bei gemeinsamen Mittagessen in der Mensa entwickelt hätten. "Sie hatten sich so viel zu sagen." Rückblickend habe es "all diese kleinen Momente" gegeben, in denen Warshauer sich dachte: "Wow, das könnte wirklich etwas werden."

Eine Vermutung, die sich wenig später als wahr herausstellte. Bereits im zweiten Jahr ihres Studiums wohnten William und Kate mit zwei weiteren Freunden in einer WG, ab Ende des Jahres 2002 waren sie ein Paar. Nach einer Beziehungspause im Jahr 2004 und einer längeren Trennung im Jahr 2007 folgte die Traumhochzeit am 29. April 2011, in der Londoner Westminster Abbey. Mittlerweile hat das Herzogenpaar Cambridge zudem drei Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.