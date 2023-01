Mit 54 Jahren stirbt die Tochter des "King of Rock", Lisa Marie Presley, infolge eines Herzstillstands - und mit der Familie trauert nicht nur Hollywood, sondern auch die "Elvis-Stadt" Memphis. Viele pilgern nach Graceland, wo die Sängerin erst vor einigen Tages ihres Vaters gedachte.

Nach dem plötzlichen Tod von Lisa Marie Presley herrscht in Hollywood Trauer. Viele Prominente - etwa die Sängerinnen LeAnn Rimes und Pink, die Schauspielerinnen Mia Farrow und Leah Rimini, aber auch Ex-Mann Nicolas Cage widmeten der verstorbenen Tochter von Elvis Presley emotionale Zeilen in den sozialen Medien. "Lisa hatte kein einfaches Leben", schrieb "King of Queens"-Star Rimini. "Möge sie in Frieden ruhen, an der Seite ihres Vaters und ihres Sohnes."

Presleys Sohn Benjamin Keough hatte 2020 im Alter von 27 Jahren Suizid begangen. Sie hatte den Tod nur schwer verwinden können. Hollywood-Star Nicolas Cage, mit dem Presley 2002 nur wenige Monate verheiratet war, schrieb, die Sängerin habe das tollste Lachen von allen gehabt. "Sie erleuchtete den Raum. Ich finde ein bisschen Trost in dem Gedanken, dass sie mit ihrem Sohn wiedervereint ist."

Auch Schauspielerin und Sängerin Juliette Lewis teilte ihre Trauer bei Instagram und schrieb, dass sie "über alle Maßen traurig" sei. "Zu viel zu sagen, zu fühlen." Ihr Herz schmerze für ihre Familie. Musiklegende Billy Idol schrieb auf Twitter, Presley habe ihn in den 1990ern einmal durch die Privaträume in Graceland geführt. "Das war etwas ganz Besonderes". Lisa Marie Presley sei ein wundervoller Mensch gewesen. "Lisa, kleines Mädchen, es tut mir so leid", schrieb Schauspieler John Travolta auf Instagram. "Ich werde dich vermissen, aber ich weiß, dass ich dich wiedersehen werde."

Nach US-Medienberichten hatte Lisa Marie Presley in ihrem Haus im kalifornischen Calabasas einen Herzstillstand erlitten. Sanitäter hätten noch versucht, die 54-Jährige zu reanimieren - doch vergebens. Die vierfache Mutter starb im West Hills Hospital and Medical Center. Wenig später bestätigte die Familie Presleys Tod. "Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht teilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat", zitierte die US-Zeitschrift "People" aus einem Statement von Mutter Priscilla.

Memphis trauert um Elvis' Tochter

Schon kurz darauf scharten sich Fans vor dem einstigen Anwesen ihres Vaters, Graceland, und legten Blumen für die Verstorbene nieder. Erst vor vier Tagen hatte Lisa Marie Presley dort dem Erbe ihres Vaters - anlässlich dessen Geburtstags am 8. Januar - gedacht. Die Stadt Memphis teilte in den sozialen Medien Fotos von ihrem Auftritt vor Hunderten Fans des "King of Rock", zugleich sprach sie den drei Töchtern Riley, Finley und Harper sowie Mutter Priscilla Presley ihre Anteilnahme aus. Presley hatte Graceland nach dem Tod ihres Vaters geerbt und es für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht - was ihr die Sympathien vieler Anhänger einbrachte.

Der Bürgermeister der Stadt, Jim Strickland, sagte, Presley werde in Memphis immer verehrt werden. Der demokratische Abgeordnete Steve Cohen, der für Memphis im US-Kongress sitzt, erklärte auf seiner Website, dies sei ein trauriger Tag für Elvis-Fans, zu denen er auch sich selbst zähle. "Ich erinnere mich daran, wie sehr mich Elvis' Tod 1977 berührte. Als er starb, war das sehr persönlich, denn wir waren mit ihm aufgewachsen." Lisa Marie habe ausgesehen wie ihr Vater. "Ich bin schrecklich traurig."