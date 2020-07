24 Jahre lang ist Karl Logan Lead-Gitarrist bei Manowar. Dann wird er wegen Kinderpornografie verhaftet und fliegt umgehend aus der Heavy-Metal-Band. Jetzt steht der 55-Jährige vor Gericht, ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft.

Im August 2018 wurde der ehemalige Manowar-Gitarrist Karl Logan wegen des Besitzes von Kinderpornografie in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina verhaftet. Nun steht die Verhandlung an. Wie der "Charlotte Observer" berichtet, hat der 55-Jährige vor Gericht zugegeben, entsprechende Videos heruntergeladen und gespeichert zu haben. Das Strafmaß sieht dafür bis zu 25 Jahre Gefängnis vor.

Bei seiner Verhaftung vor zwei Jahren lastete man Logan sechs Tatbestände der Ausbeutung von Minderjährigen an. Laut Haftbefehl fanden sich in seinem Besitz mehrere Videos, die Mädchen zwischen vier und zwölf Jahren bei verschiedenen sexuellen Akten mit nicht identifizierten Männern zeigten. Neben dem sexuellen sollen dabei auch Anzeichen des körperlichen Missbrauchs enthalten gewesen sein. Heruntergeladen hat Logan die Clips demnach zwischen dem 18. Juni und 2. August desselben Jahres.

Rauswurf nach Verhaftung

Logans Kollegen von der berühmten Metal-Band reagierten seinerzeit sofort, als sie von seiner Inhaftierung erfuhren. In einem Statement verkündeten sie, dass er nicht länger Teil von Manowar sei und nicht mehr mit der Band auftreten werde. Wenig später fanden Frontmann Joey DeMaio und Co mit E.V. Martel Ersatz für Logan, wenngleich auch nur als Gitarrist für die Live-Konzerte und nicht als fester Bestandteil der Band. Martel hatte bis dahin unter anderem in einer Manowar-Tribute-Band gespielt.

Karl Logan war 1994 als Nachfolger von David Shankle bei Manowar eingestiegen. Mit ihm an der Gitarre veröffentlichte die Band insgesamt sechs Studioalben. Das letzte kam 2014 unter dem Titel "Kings of Metal MMXIV" auf den Markt und war eine Neuauflage ihres Werks von 1988, das damals unter anderem in Deutschland mit Gold ausgezeichnet worden war. Gegründet wurde Manowar bereits 1980 von Joey DeMaio und dem ersten Gitarristen Ross "the Boss" Friedman in Auburn, New York. Sie gelten als wichtige Vertreter der Heavy-Metal-Stilrichtungen True Metal und Power Metal.