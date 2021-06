Als Mitglied der Boygroup NSYNC mutierte Lance Bass um die Jahrtausendwende zum Teenie-Schwarm. Privat outete sich der ehemalige Band-Kollege von Justin Timberlake als schwul. Nun erwartet er gemeinsam mit seinem Ehemann Zwillinge.

Lance Bass, ehemaliger Sänger der Boyband NSYNC, wird Vater von Zwillingen. Das bestätigte er gemeinsam mit Ehemann Michael Turchin dem US-Magazin "People".

Das waren noch Zeiten: NSYNC 1997 mit Lance Bass (l.) und Justin Timberlake (r.). (Foto: imago stock&people)

"Es war eine ganz schön lange Reise", erklärt der 42-Jährige. Im vergangenen Jahr habe eine Leihmutter ihre Zwillinge verloren. "Es ist sehr traurig, wenn plötzlich dieser Traum platzt."

Als nun eine Leihmutter abermals schwanger geworden sei, hätten sie nicht zu euphorisch werden wollen, erläutern Bass und Turchin im "People"-Interview. "Aufgrund dessen, was wir in den letzten vier Jahren durchgemacht haben, waren wir sehr vorsichtig. Wir hatten solche Angst, weil wir nicht noch einmal den Schmerz durchmachen wollten, sie zu verlieren. Wir erzählten unseren Freunden und Familien erst ab der neunten Woche davon", so Turchin.

"Es wird unglaublich sein"

Das Paar, das seit 2014 verheiratet ist, habe schon immer von einer Familie geträumt, heißt es. "Wir sind seit zehn Jahren zusammen. Wir wussten immer, dass wir, wenn wir eine Familie gründen wollen, Zwillinge haben wollten, weil Michael ein Zwilling ist", verrät Bass.

Mit dem Thema Leihmutterschaft wollten die beiden offen umgehen, um anderen homosexuellen Paaren Mut zu machen, erklärt der Musiker. "Wir möchten zeigen: Wenn du eine Familie gründen möchtest, mach' das. Es wird unglaublich sein." Das Paar erwartet einen Jungen und ein Mädchen. Die Zwillinge sollen laut errechnetem Geburtstermin Anfang November zur Welt kommen.

Lance Bass wurde als Mitglied der 1995 gegründeten Band NSYNC bekannt. Um die Jahrtausendwende konkurrierte die Gruppe, zu deren Mitgliedern auch Justin Timberlke gehörte, mit den Backstreet Boys um den US-amerikanischen Boygroup-Thron. 2002 lösten sich NSYNC auf. Vier Jahre später bekannte sich Bass öffentlich zu seiner Homosexualität.