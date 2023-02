Dass Tom Brady seine NFL-Karriere nun doch an den Nagel hängt, sorgt prompt für wilde Spekulationen. Im Zentrum: Gisele Bündchen, die Ex des (Noch)-American-Football-Profis. Schließlich soll die Ehe der beiden nicht zuletzt an seinen sportlichen Prioritäten gescheitert sein.

Lange galten Tom Brady und Gisele Bündchen als Traumpaar des Showgeschäfts. Und so kann es eigentlich nicht verwundern, dass insbesondere US-Medien über ein mögliches Liebes-Comeback spekulieren, seit der siebenfache Super-Bowl-Champion in einem Instagram-Video sein Karriereende angekündigt hat.

Um diese Gerüchte einzuordnen, meldet sich jetzt ein angeblicher Freund der Familie im "People"-Magazin zu Wort. Demnach sei Bündchen "aufrichtig glücklich" für ihren Ex-Mann, bei allem, was er mache. Sie habe generell nichts Negatives über ihn zu sagen.

Dennoch beurteilt der Informant die Chancen für ein Liebes-Comeback eher kritisch: Bündchen habe sich seit der Trennung von Brady weiterentwickelt. Sie habe ihr altes Leben seit einer Weile hinter sich gelassen. Ihre oberste Priorität liege vor allem bei den gemeinsamen Kindern. Deren "Wohlergehen und Glück" sei für sie das Entscheidende.

Gleichwohl bewahre sich das Model eine "positive Einstellung zu Tom". Die 42-Jährige wünsche ihrem Ex-Mann für die Zukunft alles Gute - mit Bradys Entscheidung, seine Karriere zu beenden, habe Bündchen allerdings nichts zu tun.

Scheidung im Oktober bekannt gegeben

Brady hatte seine aktive Laufbahn eigentlich schon vor einem Jahr beendet, am 1. Februar 2022. Einige Wochen später erfolgte die Rolle rückwärts und er gab bekannt, doch noch eine Saison für die Tampa Bay Buccaneers auflaufen zu wollen. Es wird gemunkelt, der 45-Jährige habe mit dieser Entscheidung die Karriere vor seine Familie gestellt und damit Bündchen vor den Kopf gestoßen.

Der anschließende Lauf der Dinge schien das zu bestätigen: Bereits im Spätsommer sickerte durch, dass die Ehe von Bündchen und Brady in Trümmern liege, vor allem, weil sie mit dem Rücktritt vom Rücktritt nicht einverstanden gewesen sei.

In einem Interview mit dem Magazin "Elle" räumte Bündchen ein, dass sie sich von ihrem Mann mehr Präsenz wünsche und wegen der Fortsetzung seiner Karriere Bedenken habe. Letztlich war die Ehe nicht mehr zu retten: In einem gemeinsamen Statement gaben die beiden Ende Oktober bekannt, dass sie bereits geschieden seien.

Brady und Bündchen waren insgesamt 13 Jahre lang verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder - einen 2009 geborenen Sohn und eine Tochter, die drei Jahre später zur Welt kam.