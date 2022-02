Ihre Majestät ist gelandet. Nach seiner Krönung in Südafrika hat der Dschungelkönig aller Deutschen wieder heimischen Boden betreten. Und obwohl er nicht Harald Glööckler, sondern Filip Pavlovic heißt, fällt sein Empfang am Frankfurter Flughafen "pompöös" aus.

Über zwei Wochen der Strapazen, der Streitereien und der Ekel-Prüfungen in Südafrika liegen hinter ihm - doch nun ist der Dschungelkönig endlich zu Hause: Filip Pavlovic landete am frühen Dienstagmorgen auf dem Flughafen von Frankfurt am Main.

Der Gewinner der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat somit als erster Dschungelcamper wieder deutschen Boden betreten. Der 27-Jährige musste dabei getrennt von seinen ehemaligen Mitstreiterinnen und Mitstreitern und seinem Begleiter Serkan Yavuz fliegen, wie er in einer Instagram-Story verriet.

"Serkan und ich hatten gerade den längsten Check-in meines Lebens", erläuterte der 27-Jährige. Sein Flug nach Zürich sei nicht im System hinterlegt gewesen. Deshalb habe er kurzfristig einen anderen Flug buchen müssen. "Das heißt, ich werde jetzt nicht mehr mit der Gruppe reisen, sondern muss allein nach Deutschland fliegen. Da kann man nichts machen."

Den Überblick verloren

Auch über den Wolken hielt der amtierende Dschungelkönig seine Fans auf dem Laufenden und zeigte unter anderem die Vorzüge seines Erste-Klasse-Fluges. Der Crew-Chef, laut Pavlovic ein Dschungelcamp-Fan, spendierte ihm sogar kostenloses WLAN.

Bei seiner Landung in Frankfurt fühlte sich Pavlovic "wie Eminem", wie er in einer Videoschalte mit Moderatorin Angela Finger-Erben im RTL-Format "Guten Morgen Deutschland" ausplauderte. Kein Wunder, wurde er doch von Fotografen und Kamerateams belagert.

Für ihn sei das komplettes "Neuland", erklärte der 27-Jährige. Über die nächsten Termine habe er längst den Überblick verloren. So wusste Angela Finger-Erben besser als der König selbst Bescheid, was die unmittelbare Zukunft bringt: Pavlovic musste zu RTL - ins Studio.