2020 stieg Lennart Borchert in der RTL-Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) ein und verkörpert seither dort die Figur des Moritz Bode. Doch zur selben Zeit machte der Schauspieler eine persönliche Krise durch, wie er jetzt im RTL-Interview verrät: "Das war das schlimmste Jahr meines Lebens."

Just an dem Tag, an dem er die GZSZ-Zusage erhalten habe, sei ihm auch eine schlimme Diagnose mitgeteilt worden, so der 23-Jährige. Bei dem Schauspieler, der damals gerade mal 20 Jahre alt war, wurde ein Hodentumor entdeckt. Wenig später stellte sich zudem heraus: Der Tumor ist bösartig.

Als er zum ersten Mal einen Knubbel gespürt habe, habe er sich noch nicht viel dabei gedacht, sagt Borchert: "Ach, das geht schon weg. Ist nur ein Knoten." Doch seine damalige Partnerin habe ihn dazu gedrängt, zum Arzt zu gehen. Drei Tage nach der Diagnose sei eine Operation erfolgt, bei der der Hoden entfernt worden sei.

"Lasst euch checken!"

"Das Schlimme war eigentlich noch, dass dann erst die Diagnose kam, dass das ein bösartiger Tumor ist", erklärt der GZSZ-Star. Danach habe er sich einer fünftägigen Chemotherapie im Krankenhaus unterziehen müssen. Eine Vorsichtsmaßnahme, falls der Krebs bereits gestreut haben sollte.

"Als ich gesagt habe, ich mache die Chemotherapie, kam ich ins Krankenzimmer und habe das gesehen und meinte: 'Nein, ich kann das nicht. Fünf Tage hier? Ich schaffe das nicht.'", erinnert sich Borchert. Er sei daraufhin zusammengebrochen und habe geweint. Wegen der Corona-Pandemie hätten ihn weder Freunde noch die Familie im Krankenhaus besuchen können. "Das ist eine Zeit, da heulst du einfach jeden Tag." Auch ohne persönliche Anwesenheit im Krankenhaus hätten ihn seine Liebsten aber unterstützt.

Weiter berichtet der Schauspieler, er habe in der Folge mit Haarausfall zu kämpfen gehabt. Eigentlich habe er dem GZSZ-Team nichts von seiner Krebserkrankung erzählen wollen, dann aber habe er "in der Chefetage angerufen" und erklärt: "Ey, ich muss euch etwas beichten." Zwar sei seine Erkrankung für alle ein Schock gewesen, "aber natürlich hat es jeder verstanden". Schließlich habe er sich seine Haare abrasiert und für seine Rolle zu einer Perücke gegriffen.

Heute fühlt sich der Schauspieler nach eigenem Bekunden gut. Seit der Operation trage er einen Silikonersatz. Auf jeden Fall wolle er auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen: "Lasst euch untersuchen, lasst euch checken! Egal was ist, geht zum Arzt. Es ist überhaupt nicht peinlich", so sein Appell.