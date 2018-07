Unterhaltung

Bei Dreharbeiten auf Sardinien: George Clooney verletzt sich bei Roller-Unfall

George Clooney ist auf Sardinien mit seinem Roller unterwegs zu Dreharbeiten, als er von einem Auto erfasst wird. Der Schauspieler stürzt und muss in die Notaufnahme gebracht werden. Doch Fans können aufatmen: Clooney ist trotz Prellungen wohlauf.

Das dürfte nicht nur für seine Frau Amal ein Schock sein. George Clooney muss nach einem Verkehrsunfall auf Sardinien im Krankenhaus behandelt werden. Er kommt jedoch mit leichten Verletzungen davon.

Die Lokalzeitung "La Nuova Sardegna" postete bei Twitter ein Foto, auf dem ein Roller und mehrere Autos zu sehen sind. Der Zeitung zufolge soll Clooney mit seinem Motorroller vom Gelände seines Hotels in Costa Corallina auf die Straße gefahren sein, wo er von einem Auto erfasst wurde.

Der Schauspieler wurde umgehend mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der nahe gelegen Stadt Olbia gebracht. Nach Informationen des britischen Boulevardblatts "The Sun" soll er jedoch keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten haben. Mit leichten Prellungen konnte er das Krankenhaus bereits wieder verlassen und soll sich die nächsten Tage auskurieren.

Dem britischen Boulevardblatt "The Sun" zufolge befand sich Clooney gerade auf dem Weg zu Dreharbeiten, als der Unfall passierte. Der 57-Jährige arbeitet auf Sardinien momentan für eine neue TV-Serie namens "Catch 22".

Doch nicht nur des Jobs wegen tummelt sich der Hollywood-Star seit geraumer Zeit auf der italienischen Ferieninsel. Schon Mitte Mai - nach ihrem Besuch der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle - waren er, seine Frau Amal und die Zwillingskinder Ella und Alexander nach Sardinien aufgebrochen, um dort Urlaub zu machen. So wurden George und Amal Clooney zum Beispiel Anfang Juni bei einer gemeinsamen Motorradtour auf der Insel gesichtet. Und nicht nur dabei: Medien berichteten auch darüber, wie das Paar Arm in Arm Käse kaufte.

Quelle: n-tv.de