Vor zwölf Jahren erschien der letzte Film der "Harry Potter"-Reihe in den Kinos. Doch die Geschichte rund um den Zauberschüler erfreut sich noch heute großer Beliebtheit. Lässt sich Autorin J. K. Rowling dazu hinreißen, eine Serie aus ihren Büchern zu machen? Die Gerüchteküche brodelt.

Seit langem kursieren Gerüchte über eine TV-Serie zu "Harry Potter". Jetzt soll der Streamingdienst HBO Max das Projekt angeblich tatsächlich angehen. Laut dem US-Branchenportal "Deadline" könnte es einen Deal mit der Autorin der Bücher, J.K. Rowling, geben. Warner Bros. befindet sich demnach in ersten Gesprächen mit der britischen Schriftstellerin, die sich dem Projekt als Produzentin anschließen könnte, heißt es. Sobald Rowling an Bord ist, so "Deadline" weiter, soll ein Autor für das Projekt, das sich in der Anfangsphase befindet, gesucht werden. Wie "Variety" berichtet, sollen bereits mehrere Vorgespräche mit Drehbuchautoren stattgefunden haben.

"Bloomberg" hatte zuvor berichtet, die Idee hinter der TV-Show sei es, dass sich jede Staffel der geplanten Serie auf ein Buch der "Harry Potter"-Reihe konzentriert. Rowling hat sieben Romane über den berühmten Zauberschüler verfasst, die zwischen 1997 und 2007 erschienen. Die Filmreihe dazu besteht aus acht Teilen. Der erste Streifen "Harry Potter und der Stein der Weisen" feierte 2001 Premiere, den Abschluss auf der großen Leinwand bildete "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2" im Jahr 2011.

Eine Spin-off-Filmreihe, die auf Rowlings Buch "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" aus dem Jahr 2001 basiert, startete 2016. Bisher wurden drei Teile veröffentlicht. Laut "Variety" soll eine "Harry Potter"-Serie seit 2021 in der frühen Entwicklungsphase sein. Gespräche über das Projekt soll es bereits seit Jahren geben.

Wann eine mögliche Serie auf den Bildschirmen zu sehen sein könnte, ist allerdings noch unklar. Bisher heißt es dem Bericht zufolge in einem offiziellen Statement von Warner Bros. und HBO Max, es befinde sich "keine 'Harry Potter'-Serien in der Entwicklung".