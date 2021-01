Im Herbst des vergangenen Jahres werden Gigi Hadid und Zayne Malik zum ersten Mal Eltern. Viel Schlaf bekommen sie seither offenbar nicht. Darauf lassen Hadids Geburtstagsgrüße für ihren Liebesten in den sozialen Medien schließen, für die das Paar einen ungewöhnlichen Look gewählt hat.

Der britische Sänger Zayn Malik feierte gestern seinen 28. Geburtstag. Ihm zu Ehren postete seine Lebensgefährtin, das US-Model Gigi Hadid, einen so liebevollen wie schrägen Post auf Instagram.

Zu einem Foto, das die beiden beim Rauchen zeigt - sie E-Zigarette, er eine echte -, schreibt sie: "Team kein Schlaf! Alles Gute zum Geburtstag für unseren Zaddy baba. So besonders. Liebe dich seit langer Zeit, danke, dass du mich zur Mama des besten Mädchens aller Zeiten gemacht hast. Wünsche dir jeden einzelnen Tag das Beste."

Äußeres inzwischen unwichtig

Dass sie auf dem Foto einen dicken, langen schwarzen Mantel und eine Mütze nebst Einhornhausschuhen trägt und er eine orangefarbene Latzhose, deren Hosenbeine in die Socken gestopft sind, macht den schrägen Post rund. Ein zweites Foto zeigt Papa und Baby in einer Comic-Version. In den Storys demonstriert Hadid zudem, wie der "Z-Day" gefeiert wurde: mit jeder Menge bunter Luftballons, Süßigkeiten und Spielautomaten.

Gigi Hadid und Zayn Malik sind Mitte September Eltern eines Töchterchens geworden. Das gaben das Model und der Ex-One-Direction-Sänger auf ihren Instagram-Accounts bekannt. "Unser Mädchen ist an diesem Wochenende zu uns auf die Erde gekommen, und sie hat unsere Welt bereits verändert. So verliebt", schrieb Hadid zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Maliks Hand zu sehen ist, wie sie das Babyhändchen hält. Die 25-Jährige hatte die Schwangerschaft bereits im Mai in einem Video-Interview mit Moderator Jimmy Fallon in der "Tonight Show" bestätigt.

Liiert sind Hadid und Malik mit Unterbrechungen seit 2015. Sie trennten sich 2018 nach mehr als zweijähriger Beziehung, kamen Anfang 2020 aber wieder zusammen. Gigi Hadid ist die Tochter des ehemaligen niederländischen Models Yolanda Foster, ihre Schwester Bella Hadid ist ebenfalls ein sehr erfolgreiches Model.