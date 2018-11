Unterhaltung

Eva hat Adam: Gina-Lisa liebt Antonino

Läuft bei Gina-Lisa. Nicht nur, dass sie sich aktuell als Sängerin austobt. Kurz vor dem "Adam sucht Eva"-Finale erfahren wir auch, dass sie sich tatsächlich verknallt hat. Muskelprotz Antonino ist der Glückliche, der nun sogar mit ihr zusammenziehen will.

Sorry! Das Finale von "Adam sucht Eva" ist zwar erst morgen um 23.30 Uhr bei RTL zu sehen. Doch eine brandheiße News müssen wir leider jetzt schon ausplaudern: Es hat gefunkt an Bord der "Queen Atlantis"!

Ja, es ist wahr: Keine Geringere als Gina-Lisa Lohfink hat das Schiff voller Nackedeis anders verlassen, als sie es betreten hat. Sie kam als Single - und ging als Frau an der Seite von Meister Proper. Nein, Scherz, versteht sich! Ihr italienischer Mister Lover Lover mag zwar optisch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem putzenden Muskelberg haben, aber er hört natürlich auf den Namen Antonino. Der arme Martin, mit dem Gina-Lisa zunächst in der Sendung anzubändeln schien, guckt dagegen in die Röhre.

"Das war mir so wichtig"

RTL traf das frisch gebackene Paar auch bereits zum Interview. Denn wenngleich das Finale des Freikörperkultur-Formats erst morgen ausgestrahlt wird, aufgezeichnet wurde es selbstredend schon vor einiger Zeit. In dem Gespräch offenbaren Gina-Lisa und Antonino, dass sie sogar schon Pläne fürs Zusammenziehen schmieden. Daran würde man dann auch sehen, wer zusammenpasst und wer nicht, "wenn man den ganzen Alltag zusammen meistert", ist sich die 32-Jährige sicher.

Doch auch ohne dieses Wissen weiß Gina-Lisa bereits, was sie an ihrem tätowierten Muckibuden-Maestro schätzt. "Antonino lässt mich halt machen - und lässt mich meine Arbeit und meinen Job machen. Er macht mir weder Stress noch Ärger. Er akzeptiert und respektiert alles. Das war mir so wichtig", sagt sie.

Apropos Arbeit und Job. Dazu gehört bei Gina-Lisa ja bekanntlich das Singen. Schon seit Tagen hatte sie die Werbetrommel für ihren neuen Song "Boulevard" gerührt. Jetzt ist er veröffentlicht - samt dazugehörigem Musikvideo. "Falsche Titten, echtes Herz, super Arsch", singt Gina-Lisa in ihm und räkelt sich dazu in lasziven Posen durch den Clip. Da wird sicher auch Antonino genau hinschauen. Obwohl? Viel Neues dürfte er nach der nackten Bootstour mit seinem neuen Herzblatt da ja eigentlich nicht zu sehen kriegen.

