"Ich geb' keinen Fick": Jetzt singt Gina-Lisa auch noch

Bei "Adam sucht Eva" führt Gina-Lisa Lohfink gerade ihre Silikonbrüste spazieren. Doch sie weiß auch mit ihren Stimmbändern etwas anzufangen. Was auch immer das sein mag. Jedenfalls bekommt man es nun auf ihrer neuen Single "Boulevard" zu hören.

Was ist Gina-Lisa Lohfink eigentlich von "Beruf"? Model? It-Girl? Reality-TV-Teilnehmerin? Ja, das mag alles Teil ihres Auskommens sein. Doch tatsächlich ist sie auch Sängerin. Echt jetzt!

Schon 2010 sang sie in ihrem Song "Alles klar" Zeilen wie: "Lass uns abgehen, abdrehen, nackte Haut sehen." Und auch mit ihrem Ex-Kumpel Florian Wess trat sie für Coverversionen der Eurodance-Kracher "Barbie Girl" und "Tarzan & Jane" vors Gesangsmikro.

Die nackte Haut von Gina-Lisa gibt es derzeit bei "Adam sucht Eva" zu sehen. Vermutlich ist es deshalb auch nicht ganz zufällig, dass just vor dem Finale der RTL-Show der neueste musikalische Erguss der 32-Jährigen auf den Markt kommt.

Bei Instagram rührt Gina-Lisa schon seit Tagen die Werbetrommel dafür. "Das Cover meiner neuen Single! Ich raste aus!", schrieb sie etwa zu der Song-Hülle, auf der sie sich wiederum weitgehend hüllenlos präsentiert. Und auch eine Kostprobe des Liedes, das die Menschheit dann ab Freitag in voller Länge genießen darf, gab es bereits zu hören.

"2.0 Gina-Lisa"

Ein Textauszug gefällig? "Ich nehm' einen Biss von der verbotenen Frucht. Ich geb' keinen Fick, hol' mir die Krone zum Schluss! 2.0 Gina-Lisa, auf Straße die Diva, nicht adoptiert, trotzdem Queen, ja. Kauf dir weiter Boulevard, ja. Ich laufe auf ihm mit Louboutins, ja", trällert uns die Hessin ins Ohr.

Ach, soll sie mal krächzen, hört doch eh keiner hin, mag sich manch einer nun denken. Doch ganz so sicher sollte man sich da nicht sein.

Bestes Beispiel dafür, dass wirkliches Gesangstalent oft keine Rolle spielt und Sex sowieso immer sells, ist in jüngster Zeit wohl Katja Krasavice. Die "Promi Big Brother"-Teilnehmerin und Youtube-Größe mit Porno-Charme platzierte mit "Doggy", "Dicke Lippen" und "Sex Tape" zuletzt drei Songs in Folge in den deutschen Top Ten. Wer kann schon vorhersagen, dass das bei Gina-Lisa wirklich schlechter läuft?

