In der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor findet in diesen Minuten die Trauerfeier zu Ehren des verstorbenen Prinz Philip statt. Zahlreiche Schaulustige pilgerten trotz der Bitte, dies nicht zu tun, zu dem Begräbnis. Ein starkes Polizeiaufgebot sichert die Zeremonie.

Mit einer Zeremonie im engen Kreis von lediglich 30 Gästen wird aktuell dem verstorbenen Prinz Philip auf Schloss Windsor gedacht. Den Auftakt bildete eine Schweigeminute, der sich Menschen in ganz Großbritannien anschlossen. Queen Elizabeth II. wirkte gefasst, sie saß mit etwas Abstand zu ihren Kindern und Enkeln ganz vorn in der Kirche.

Besonders Thronfolger Prinz Charles und Herzogin Kate, die Ehefrau von Prinz William, wirkten ergriffen. Die Trauergäste trugen schwarze Mund-Nase-Bedeckungen. Viele der weiblichen Gäste trugen schwarze Schleier - die Königin allerdings verzichtete darauf.

Prozession zur Kapelle

Zuvor war der Sarg mit dem Leichnam des Ehemanns der Queen mit einem eigens für den Anlass gestalteten Land Rover zur Trauerfeier gebracht worden. Insgesamt folgten neun Mitglieder der Königsfamilie dem Wagen mit dem aufgebahrten Sarg zu Fuß. Prinz Philips Enkel William und Harry gingen in derselben Reihe, aber nicht direkt nebeneinander. Zwischen ihnen war Peter Philips, der älteste Sohn der Queen-Tochter Prinzessin Anne, gruppiert.

Mit dieser Anordnung, so spekulierten Medien, wollte die Königin sichtbare Spannungen zwischen den Brüdern vermeiden. Deren Beziehung hatte zuletzt stark unter dem Umzug von Harry und dessen Frau, Herzogin Meghan, in die USA sowie Rassismus-Vorwürfen des Paares gegen den Palast gelitten.

Nachdem der Sarg von Soldaten auf den Leichenwagen gehoben worden war, verließ die Königin das Gebäude. Sie bestieg ihre Staatslimousine und der Wagen schloss sich dem Trauermarsch zur St.-Georgs-Kapelle auf dem Schlossgelände an.

Meghan sieht Zeremonie im TV

Sie und ihr Sohn Charles hatten die königliche Residenz nahe London zuvor ebenfalls per Limousine erreicht. Auch ein Wagen mit William und Kate wurde gesichtet, als er gut eine Stunde vor Beginn der Zeremonie auf das Gelände fuhr. Beide trugen schwarze Masken vor Mund und Nase, Kate hatte einen Hut auf und einen netzartigen Schleier vor den Augen.

Die schwangere Herzogin Meghan verfolgt die Trauerfeier unterdessen in den USA im Fernsehen. Da sie selbst nicht persönlich dabei sein könne, schaue sie die Beisetzung zu Hause in Los Angeles im TV, hieß es. Auf Anraten ihres Arztes war Meghan, die ihr zweites Kind erwartet, nicht nach England gereist. Harry war daraufhin ohne sie nach London geflogen.

Auch Premierminister Boris Johnson verfolge die Zeremonie per Fernseher auf seinem Landsitz in Chequers und habe sich an der Schweigeminute beteiligt, hieß es. Um die Stille nicht zu stören, hatte der Londoner Flughafen Heathrow, der nur wenige Kilometer von Windsor entfernt liegt, über mehrere Minuten vor und nach der Schweigeminute alle Starts und Landungen verboten.

Zahlreiche Schaulustige

Trotz der Bitte an die Öffentlichkeit, die Beisetzung nur im Fernsehen zu verfolgen, versammelten sich zahlreiche Schaulustige vor Schloss Windsor. Der 37-jährige Ieuan Jones reiste aus dem walisischen Cardiff nach Windsor, um Philip die letzte Ehre zu erweisen. "Es ist wirklich eine Schande, dass wir wegen der Pandemie diesem außergewöhnlichen Mann keinen größeren Tribut zollen können", sagte er stellvertretend für viele Fans des Königshauses. Philip sei "ein wahrer Held".

Die Trauerfeier wird von einem Großaufgebot der britischen Polizei und mit weiträumigen Absperrungen rund um das Schloss Windsor gesichert. Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz, Scharfschützen postierten sich auf Hausdächern. Schon in den Tagen zuvor hatten Spezialkräfte sogar Müllkörbe und Briefkästen auf mögliche Sprengkörper kontrolliert.

Prinz Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben. Wegen der Corona-Beschränkungen findet die Beisetzung im engsten Kreis statt. Statt wie ursprünglich geplant 800 werden nur 30 Gäste teilnehmen. Das sind neben der Queen und ihren vier Kindern die Enkel sowie weitere enge Mitglieder des Königshauses.